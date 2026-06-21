【モンテレイ（メキシコ）＝平島さおり】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で２０日（日本時間２１日）、８大会連続８度目出場の日本はメキシコ・モンテレイで１次リーグＦ組の第２戦に臨み、チュニジアに４―０で勝ち、今大会初勝利を挙げた。

１試合４得点は日本のＷ杯史上最多記録となった。

日本は４分、鎌田大地（クリスタルパレス）の２試合連続ゴールで先制。３１分に上田綺世（フェイエノールト）が追加点を決めるなどリードを広げ、３―０で迎えた８３分には、上田がＷ杯で日本選手初の１試合複数得点となる２点目を決めて突き放した。

日本は１勝１分けで勝ち点４。２５日（同２６日）の第３戦でスウェーデンに勝つか引き分ければ、決勝トーナメント進出が決定。敗れても他の試合の結果次第で勝ち上がる可能性がある。日本―チュニジア戦はＷ杯通算１０００試合目だった。

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世界で躍動する日本人ＦＷがついに現れた。１トップで先発した上田が３１分、ミドルシュートを決め、８３分には右クロスに高い打点で合わせた。「悔しい思いをした４年前（のＷ杯）から積み上げてきたものがつながった」と破顔した。

就任当初、森保一監督には悩みがあった。「１人でＦＷができる選手がいない」。世界の主流は、ボールを収めて攻撃の起点になるポストプレーや守備など、何役もこなせる選手を最前線に置く「１トップ」のシステム。しかし、１トップとして世界で活躍している日本人ＦＷはいなかった。

指揮官は無名の大学生に目を付けた。力強いシュートに滞空時間の長いジャンプ、ＤＦを置き去りにするスピード――。２０１９年５月、粗削りながら抜群の身体能力を誇る上田を代表に抜てきした。一方、上田は得点を奪うことに特化するＦＷ像にこだわっていた。森保監督から、「このままだと（代表選手として）終わるぞ」と伝えられたこともある。前回Ｗ杯は４５分の出場で無得点。「何もできなかった」と無力感を味わった。

その後、オランダの名門クラブに移籍。出番が限られた２年間、特にポストプレーを磨き、今季は先発に定着。国内リーグで日本人初の得点王となり、２度目のＷ杯に乗り込んでいる。

昨年８月に亡くなった釜本邦茂さんが五輪得点王に輝き、日本が銅メダルを獲得したのは同じメキシコの地だった。「一番大きな仕事の得点という結果で貢献できた」。今の上田にも、チームを世界の上位に導く力が備わっている。（星聡）