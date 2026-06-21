［本田泰人の眼］弾丸ミドル、絶妙なアシスト、ループヘッド。エースの覚醒、それこそがチュニジア戦の最大の収穫だ【Ｗ杯】
【Ｗ杯GS第２節】日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ
ようやく日本のエースが、その真価を示してくれた。
グループステージ第２節のチュニジア戦。上田綺世は１−０で迎えた31分に強烈なミドルシュートを叩き込み、待望のワールドカップ初ゴールを記録。69分には伊東純也のゴールをアシストし、83分には芸術的なループヘッドまで決めた。２ゴール・１アシスト。日本の４−０の快勝を象徴する大車輪の活躍だった。
ただ、元ディフェンダーの立場からあえて厳しく振り返るなら、この試合で日本が本格的なプレッシャーを受ける時間はほとんどなかった。
チュニジアのシュートはわずか２本。リスクを冒してでも点を奪いに来る迫力は感じられず、最後までスイッチが入らなかった。前半は激しく指示を飛ばしていたエルベ・ルナール監督も、後半に入るとベンチから聞こえてくる声は明らかに少なくなった。
内容的には、日本があと数点、取っていても不思議ではなかった。
初戦後に監督交代という荒療治に踏み切ったチュニジアに対し、日本は森保一監督のもとで８年間、積み上げてきたチームだ。その差が随所に表われた試合だったと言える。
悲願であるベスト８以上を目ざすのであれば、こうした相手にはしっかり圧倒し、確実に仕留めなければならない。むしろ、それくらいはやって当たり前だ。
チュニジア戦で私が最もシビれたのは、開始４分の鎌田大地が挙げた先制点と、チームの３点目だ。
どちらの場面にも、現代サッカーにおける「崩し」のエッセンスが凝縮されていた。
まず先制点。田中碧が高い位置へ入り込み、縦パスを受ける。守備側からすると、中盤の選手があの位置で強力なポスト役になると、どうしても中央を締めざるを得なくなる。
田中はそこで絶妙なタメを作りながら、左サイドのスペースへ正確なパスを供給した。
これを受けた中村敬斗の判断が素晴らしかった。
相手ディフェンダーは中村の得意なカットインを警戒し、中を閉めていた。しかし中村はその心理を見抜き、迷わず縦へ突破する。完璧なファーストタッチから一気に相手を置き去りにし、ゴール脇の危険地帯であるポケットへ侵入した。中村の仕掛けのバリエーションと自信は、今の日本代表における大きな武器になっている。
そして最後は、中村の折り返しを鎌田が鮮やかなヒールシュートで流し込んだ。田中のポストプレー、中村のポケット攻略、鎌田の高い技術。ノンストップで連動した、日本らしい美しいゴールだった。
そして３点目。２−０のまま、やや停滞感が漂い始めた時間帯だったが、日本はワンタッチの連係で得点した。
田中の鋭い縦パスを、上田がダイレクトでフリック。その瞬間に伊東が裏へ抜け出し、ゴールキーパーとの１対１を冷静に仕留めた。
縦パスからフリック、そして裏への飛び出し。守備側からすると、一瞬で最終ラインを突破されるため、対応する余裕がない。チュニジアにとっては、まさに悪夢のような崩しだった。
守備陣も最後まで集中を切らさず、完璧なクリーンシートを達成した。キーパーの鈴木彩艶はゴール前で抜群の安定感を見せ、冨安健洋、伊藤洋輝、板倉滉の３バックも非常に堅かった。
なかでも冨安の存在感は別格だった。対人守備、カバーリング、ビルドアップ。そのすべてで高いレベルを維持し続けていた。
伊藤も球際で激しく戦い抜き、板倉は遠藤航が不在のなかで最終ラインから効果的な縦パスを供給した。また、右ウイングバックの堂安律も攻守両面で献身的な働きを見せていた。
終盤には菅原由勢、鈴木淳之介、瀬古歩夢、鈴木唯人、後藤啓介が投入された。途中出場組にはもう少しインパクトが欲しかったけど、ゲームをしっかり締めくくった点は評価できる。
ようやく日本のエースが、その真価を示してくれた。
グループステージ第２節のチュニジア戦。上田綺世は１−０で迎えた31分に強烈なミドルシュートを叩き込み、待望のワールドカップ初ゴールを記録。69分には伊東純也のゴールをアシストし、83分には芸術的なループヘッドまで決めた。２ゴール・１アシスト。日本の４−０の快勝を象徴する大車輪の活躍だった。
チュニジアのシュートはわずか２本。リスクを冒してでも点を奪いに来る迫力は感じられず、最後までスイッチが入らなかった。前半は激しく指示を飛ばしていたエルベ・ルナール監督も、後半に入るとベンチから聞こえてくる声は明らかに少なくなった。
内容的には、日本があと数点、取っていても不思議ではなかった。
初戦後に監督交代という荒療治に踏み切ったチュニジアに対し、日本は森保一監督のもとで８年間、積み上げてきたチームだ。その差が随所に表われた試合だったと言える。
悲願であるベスト８以上を目ざすのであれば、こうした相手にはしっかり圧倒し、確実に仕留めなければならない。むしろ、それくらいはやって当たり前だ。
チュニジア戦で私が最もシビれたのは、開始４分の鎌田大地が挙げた先制点と、チームの３点目だ。
どちらの場面にも、現代サッカーにおける「崩し」のエッセンスが凝縮されていた。
まず先制点。田中碧が高い位置へ入り込み、縦パスを受ける。守備側からすると、中盤の選手があの位置で強力なポスト役になると、どうしても中央を締めざるを得なくなる。
田中はそこで絶妙なタメを作りながら、左サイドのスペースへ正確なパスを供給した。
これを受けた中村敬斗の判断が素晴らしかった。
相手ディフェンダーは中村の得意なカットインを警戒し、中を閉めていた。しかし中村はその心理を見抜き、迷わず縦へ突破する。完璧なファーストタッチから一気に相手を置き去りにし、ゴール脇の危険地帯であるポケットへ侵入した。中村の仕掛けのバリエーションと自信は、今の日本代表における大きな武器になっている。
そして最後は、中村の折り返しを鎌田が鮮やかなヒールシュートで流し込んだ。田中のポストプレー、中村のポケット攻略、鎌田の高い技術。ノンストップで連動した、日本らしい美しいゴールだった。
そして３点目。２−０のまま、やや停滞感が漂い始めた時間帯だったが、日本はワンタッチの連係で得点した。
田中の鋭い縦パスを、上田がダイレクトでフリック。その瞬間に伊東が裏へ抜け出し、ゴールキーパーとの１対１を冷静に仕留めた。
縦パスからフリック、そして裏への飛び出し。守備側からすると、一瞬で最終ラインを突破されるため、対応する余裕がない。チュニジアにとっては、まさに悪夢のような崩しだった。
守備陣も最後まで集中を切らさず、完璧なクリーンシートを達成した。キーパーの鈴木彩艶はゴール前で抜群の安定感を見せ、冨安健洋、伊藤洋輝、板倉滉の３バックも非常に堅かった。
なかでも冨安の存在感は別格だった。対人守備、カバーリング、ビルドアップ。そのすべてで高いレベルを維持し続けていた。
伊藤も球際で激しく戦い抜き、板倉は遠藤航が不在のなかで最終ラインから効果的な縦パスを供給した。また、右ウイングバックの堂安律も攻守両面で献身的な働きを見せていた。
終盤には菅原由勢、鈴木淳之介、瀬古歩夢、鈴木唯人、後藤啓介が投入された。途中出場組にはもう少しインパクトが欲しかったけど、ゲームをしっかり締めくくった点は評価できる。