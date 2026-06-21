「ロッテ７−４楽天」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

楽天は粘りを見せるも悪夢の５連敗。吉井新監督初勝利が遠く、借金は今季ワーストの１９となった。

２点を追う八回、ロッテ２番手の鈴木から辰己、佐藤の連打で２死一、二塁とし、打席には浅村。左翼へ高々と打ち上げた一打は、フェンス際で山口がお手玉して落とす同点２点二塁打。しかしその裏、山口に決勝２ランを浴び、さらにダメ押しタイムリーを浴びてしまった。

吉井監督は先発・藤井を初回で降板させる厳しい采配を見せた。１点をもらっての初回のマウンドは、安打と四球で２死一、二塁とされ、佐藤、山口に連続適時二塁打。あっさり逆転を許した。

１回３安打３失点で４敗目。藤井は「チームの皆さんにも、応援してくださるファンの皆さんにも申し訳ないです」とコメントに悔しさをにじませた。

打線は初回２死から佐藤の左翼フェンス直撃の二塁打、マッカスカーの中堅フェンス直撃の適時三塁打で１点を先制。逆転を許した直後の二回にも小森の犠飛で１点差とした。三回以降は七回までロッテ先発・小島の前に打線が沈黙していた。