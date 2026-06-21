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Jackeryは、「Jackery ポータブル電源 1000 New」を42％オフの69,483円（税込）で販売しています。

Jackery (ジャクリ) ポータブル電源 1000 New 1070Wh 業界トップの軽さとコンパクトボディ 1時間満充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力1500W 瞬間最大3000W 防災 家庭用 アウトドア用 車中泊 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応 Jackery \69,483 （2026/06/18 17:43時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

定格出力1500Wでほぼ全ての家電に対応！ 最短1時間で満充電できる高耐久モデル

↑Jackeryの「Jackery ポータブル電源 1000 New」

Jackery ポータブル電源 1000 Newは、1070Whの大容量と定格出力1500Wを備えながら、約10.8kgという持ち運びやすい軽さを実現したモデル。

電子レンジ（960W）やコーヒーメーカー（1120W）、電気ケトル（850W）などの高出力な家電製品も動かせるため、キャンプや車中泊、非常用電源として多用途に活躍します。

バッテリーには、リン酸鉄リチウムイオン電池を採用。毎日充電しても10年間長持ちし、4000回の充電サイクル後もバッテリー残量70%を維持するとうたいます。さらに、先端の高速充電技術「ChargeShieldテクノロジー2.0」を搭載しており、緊急充電モードなら最短1時間という驚異的なスピードで満充電が可能です。

また、停電などの緊急時に瞬時に電力を供給するUPS機能とパススルー機能も搭載。普段から冷蔵庫やパソコンなどの家電に接続しておくことで、突然の停電から大切なデバイスを保護できるでしょう。

本格的な夏のアウトドアや、台風シーズンの防災対策に頼りになる一台。42％オフという大特価のこのタイミングに、ぜひチェックしてください！

ポータブル電源が42％オフの大特価！

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