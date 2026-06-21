桜島で爆発 噴煙1500ｍ 噴石９合目まで飛散

気象台によると、桜島の南岳山頂火口で21日午後6時55分に爆発的噴火があり、噴煙が火口から1500mの高さまで上がりました。大きな噴石が南岳山頂火口より300から500mの9合目まで飛散し、中量の噴煙が南東に流れています。

桜島の爆発的噴火はことし14回目です。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）降灰が予想されるエリアと時間帯を確認

桜島で噴火が発生した場合には、２１日２１時から２４時までは火口から東方向、２２日０９時から１２時までは火口から東方向に降灰が予想されます。

２１日１８時から２２日１２時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼２１日１８時から２１時まで 東（鹿屋市輝北方向） １１０ｋｍ ６ｋｍ

▼２１日２１時から２４時まで 東（鹿屋市輝北方向） ８０ｋｍ ６ｋｍ

▼２２日００時から０３時まで 東（鹿屋市輝北方向） ８０ｋｍ ４ｋｍ

▼２２日０３時から０６時まで 東（鹿屋市輝北方向） ８０ｋｍ ４ｋｍ

▼２２日０６時から０９時まで 東（鹿屋市輝北方向） ８０ｋｍ ４ｋｍ

▼２２日０９時から１２時まで 東（鹿屋市輝北方向） ７０ｋｍ ４ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、曽於市、大崎町、志布志市、東串良町、霧島市

宮崎県 ：日南市、串間市、都城市

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