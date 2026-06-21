赤ちゃんの手には上田綺世のアクスタ!! 由布菜月さんが「初めての父の日」2ゴールの新米パパにメッセージ
FW上田綺世の妻でモデルの由布菜月さんが21日にインスタグラム(@yufudayo)を更新し、日本時間同日のチュニジア戦で2ゴールと活躍した夫にメッセージを送った。
日本時間では父の日に行われた一戦。第一子の長女が誕生したばかりの上田はワールドカップ初ゴールを含む2得点で4-0の快勝に大きく貢献した。
そうした一戦後、由布さんは「初めての父の日。いつもありがとう!そしておめでとうー!!」とインスタグラムに綴って上田への感謝を伝えた。
さらに掲載された写真には、赤ちゃんが上田のアクリルスタンドを握りしめている様子があった。上田と同じ18番の日本代表ベビーユニフォームも着用しており、新米パパに大きな力を与えていたようだ。
日本時間では父の日に行われた一戦。第一子の長女が誕生したばかりの上田はワールドカップ初ゴールを含む2得点で4-0の快勝に大きく貢献した。
そうした一戦後、由布さんは「初めての父の日。いつもありがとう!そしておめでとうー!!」とインスタグラムに綴って上田への感謝を伝えた。
さらに掲載された写真には、赤ちゃんが上田のアクリルスタンドを握りしめている様子があった。上田と同じ18番の日本代表ベビーユニフォームも着用しており、新米パパに大きな力を与えていたようだ。