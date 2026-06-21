“チョナンカン”草なぎ剛、韓国訪問する姿に反響「この方こそ韓国好きな第一世代日本芸能人」「感動です」
俳優・歌手の草なぎ剛が、自身の公式YouTubeチャンネルで初の海外ロケとして、韓国・釜山を訪れる様子が公開され、話題を集めている。
【動画】“チョナンカン”草なぎ剛、韓国・釜山を訪れる
草なぎは、2000年代に「チョナン・カン」として韓国に進出し、人気を集めた。今回、韓国の文化体育観光部と韓国観光公社による「はじめての韓国旅行」キャンペーンの一環として企画。草なぎが釜山を訪問し、グルメ・ショッピングや観光などを満喫する。
18日に前編動画が公開されると、韓国からもコメントが殺到。「この方こそ韓国好きな第一世代日本芸能人である」「草なぎさんは、本当に心から韓国を愛してくれている方です」「感動です」などの声が届いている。
日本のファンも感激し、「コメントに韓国のファンの方のコメントたくさんでそれがものすごく嬉しいし、ツヨポンが日韓の架け橋だったんだなと改めて感動してる」と、日韓友好が生まれている。
【動画】“チョナンカン”草なぎ剛、韓国・釜山を訪れる
草なぎは、2000年代に「チョナン・カン」として韓国に進出し、人気を集めた。今回、韓国の文化体育観光部と韓国観光公社による「はじめての韓国旅行」キャンペーンの一環として企画。草なぎが釜山を訪問し、グルメ・ショッピングや観光などを満喫する。
日本のファンも感激し、「コメントに韓国のファンの方のコメントたくさんでそれがものすごく嬉しいし、ツヨポンが日韓の架け橋だったんだなと改めて感動してる」と、日韓友好が生まれている。