「チュニジアを難なくねじ伏せた」森保ジャパンの快勝劇に、最終節で対戦するスウェーデンのメディアが唸る「日本が本気のギアを入れた瞬間…」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米Ｗ杯のグループＦ第２節で、チュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで対戦した。
開始４分に鎌田大地の得点で先制し、31分に上田綺世のゴールでリードを２点に広げる。後半に入っても攻撃の手を緩めず、69分に伊東純也、83分に再び上田がネットを揺らし、４−０で快勝した。
この結果、強豪オランダとの初戦は２−２で引き分けている日本は、勝点を４、得失点差をプラス４とした。同日にスウェーデンを５−１で下したオランダに勝点と得失点差で並びながらも総得点で下回り、Ｆ組で暫定２位につけている。
GS第１節のスウェーデン戦（１−５）後にサブリ・ラムシ監督を電撃解任し、後任にエルベ・ルナール監督を迎えたチュニジアを圧倒した森保ジャパン。その戦いぶりに反応したのが、25日の最終節で日本と激突するスウェーデンのメディア『Fotbollskanalen』だ。「チュニジアを粉砕した日本が、スウェーデンを追い抜く」と見出しを打ち、こう報じている。
「日本がチュニジアを難なくねじ伏せた。この結果、スウェーデンはグループ３位に転落した。チュニジアの新指揮官エルベ・ルナールは、スウェーデン戦の大敗を受けてメンバーを入れ替えるなど、考え得る限りの策を講じた。
しかし、日本が本気のギアを入れた瞬間、チュニジアはまるで歯が立たなかった。４−０という圧巻のスコアで日本が大勝した。正直、もっと点差が開いていてもおかしくなかった」
チュニジアを寄せつけなかった日本のパフォーマンスを高く評価した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”
開始４分に鎌田大地の得点で先制し、31分に上田綺世のゴールでリードを２点に広げる。後半に入っても攻撃の手を緩めず、69分に伊東純也、83分に再び上田がネットを揺らし、４−０で快勝した。
この結果、強豪オランダとの初戦は２−２で引き分けている日本は、勝点を４、得失点差をプラス４とした。同日にスウェーデンを５−１で下したオランダに勝点と得失点差で並びながらも総得点で下回り、Ｆ組で暫定２位につけている。
GS第１節のスウェーデン戦（１−５）後にサブリ・ラムシ監督を電撃解任し、後任にエルベ・ルナール監督を迎えたチュニジアを圧倒した森保ジャパン。その戦いぶりに反応したのが、25日の最終節で日本と激突するスウェーデンのメディア『Fotbollskanalen』だ。「チュニジアを粉砕した日本が、スウェーデンを追い抜く」と見出しを打ち、こう報じている。
しかし、日本が本気のギアを入れた瞬間、チュニジアはまるで歯が立たなかった。４−０という圧巻のスコアで日本が大勝した。正直、もっと点差が開いていてもおかしくなかった」
チュニジアを寄せつけなかった日本のパフォーマンスを高く評価した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”