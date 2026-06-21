「今は何かについて話すべき時ではない」GS敗退決定のチュニジア…ルメール監督が意味深発言【W杯】
2026年６月20日（日本時間21日）、チュニジア代表は北中米ワールドカップのグループステージ第２戦で日本代表に０−４で完敗した。これで２連敗となり、オランダとの最終戦を待たずしてグループステージ敗退が決まった。
試合後の公式会見に出席したエルベ・ルナール監督は、「このスコアは重いものになりました」と敗戦を振り返った。
また、「大会後も続投するのか」との質問には、意味深に答えた。
「私はグループステージの残り２試合のために来ました。そして、もちろんもっと先へ進めた場合も引き続き指揮を執るつもりでした。今は何かについて話すべき時ではありません。先ほども言ったように、第３戦に向けて集中し続けることが必要です」
ルナール監督の去就については、オランダ戦後に改めて判断が下されることになりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
試合後の公式会見に出席したエルベ・ルナール監督は、「このスコアは重いものになりました」と敗戦を振り返った。
また、「大会後も続投するのか」との質問には、意味深に答えた。
「私はグループステージの残り２試合のために来ました。そして、もちろんもっと先へ進めた場合も引き続き指揮を執るつもりでした。今は何かについて話すべき時ではありません。先ほども言ったように、第３戦に向けて集中し続けることが必要です」
ルナール監督の去就については、オランダ戦後に改めて判断が下されることになりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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