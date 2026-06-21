「日本は苦しめる手段を多く持つ」「反撃の余地はない」４発圧勝の森保Jを海外大手メディアが激賞！ 決勝Tでも“必見の存在”と評価「どんな相手とも互角に戦う」【W杯】
日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表と対戦し、４−０で快勝。海外メディアも森保ジャパンの完成度の高さに注目している。
立ち上がりから主導権を握った日本は、４分に鎌田大地が先制点を奪取。31分には上田綺世が豪快なミドルシュートを突き刺す。後半も攻勢を緩めず、69分に伊東純也、83分には再び上田がネットを揺らし、４ゴールでチュニジアを圧倒した。
米英を拠点とする大手メディア『The Athletic』は、この一戦を詳報。「モンテレイで行われたチュニジア戦で快勝し、北アフリカのチームを敗退させたことで、日本はワールドカップの決勝トーナメント進出に片足を踏み入れた」と伝えた。
同メディアは日本の攻撃力を高く評価。「解決の答えは『ほとんどない』というものだった」とチュニジアに反撃の余地がほとんどなかったと指摘し、「日本は開始わずか４分で鎌田が先制点を挙げ、その後も支配し続けた」と称賛した。
また、「彼らは、相手を苦しめる手段を数多く持ち、絶えず変化に富んだ攻撃を展開する洗練されたチームだ」と分析。上田の２得点や伊東のゴールを例に挙げながら、多彩な得点パターンこそが現在の日本の強みだと評価した。
さらに三笘薫ら負傷者が続出するなかで、中村敬斗が台頭したとした。
「中村は予想外のヒーローとして台頭し、オランダ戦では得点を挙げ、この試合では鎌田のゴールをアシストした。彼は脚光を浴びることを心から楽しんでいるようだった」
『The Athletic』は日本の可能性にも期待を寄せる。「このチームは、どんな相手とも互角に戦うだろう」としたうえで、「アジア最強のチームが関わる決勝トーナメントの試合は、どれも必見の対決となるはずだ」と見解を示した。
４−０の快勝で１勝１分とした日本。海外有力メディアも、その躍進に注目しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
立ち上がりから主導権を握った日本は、４分に鎌田大地が先制点を奪取。31分には上田綺世が豪快なミドルシュートを突き刺す。後半も攻勢を緩めず、69分に伊東純也、83分には再び上田がネットを揺らし、４ゴールでチュニジアを圧倒した。
同メディアは日本の攻撃力を高く評価。「解決の答えは『ほとんどない』というものだった」とチュニジアに反撃の余地がほとんどなかったと指摘し、「日本は開始わずか４分で鎌田が先制点を挙げ、その後も支配し続けた」と称賛した。
また、「彼らは、相手を苦しめる手段を数多く持ち、絶えず変化に富んだ攻撃を展開する洗練されたチームだ」と分析。上田の２得点や伊東のゴールを例に挙げながら、多彩な得点パターンこそが現在の日本の強みだと評価した。
さらに三笘薫ら負傷者が続出するなかで、中村敬斗が台頭したとした。
「中村は予想外のヒーローとして台頭し、オランダ戦では得点を挙げ、この試合では鎌田のゴールをアシストした。彼は脚光を浴びることを心から楽しんでいるようだった」
『The Athletic』は日本の可能性にも期待を寄せる。「このチームは、どんな相手とも互角に戦うだろう」としたうえで、「アジア最強のチームが関わる決勝トーナメントの試合は、どれも必見の対決となるはずだ」と見解を示した。
４−０の快勝で１勝１分とした日本。海外有力メディアも、その躍進に注目しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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