渡邉美穂、美脚際立つ映画「おそ松さん」トト子ちゃん衣装姿が話題「足細すぎます」「画面から出てきたみたい」
【モデルプレス＝2026/06/21】元日向坂46で女優の渡邉美穂が6月21日、自身のInstagramを更新。12日に公開の『映画 おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？』のオフショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】26歳元日向坂「足細すぎ」と話題のミニスカショット
渡邉は「映画『おそ松さん人類クズ化計画！！！！？』せっかくなのでオフショットを」とつづり、写真を複数枚投稿。アニメに登場するキャラクター、トト子ちゃんを再現したピンクのニットに緑のチェック柄ミニスカートのコーディネートを披露した。ミニスカートからは引き締まった脚のラインがスラリと伸びている。また渡邉は「今回はよりトト子ちゃんに近づくため、ヘアメイクさんと相談して髪をピンクブラウンに染めました！カチューシャの太さやリボンの色や長さなど、細かいところまでこだわってあって愛を感じます」などと撮影のエピソードを明かしている。
この投稿に「可愛すぎます」「トト子ちゃんが画面から出てきたみたい」「映画観ます」「足細すぎます」「衣装似合ってます」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳元日向坂「足細すぎ」と話題のミニスカショット
◆渡邉美穂、ミニスカートから美脚スラリ
渡邉は「映画『おそ松さん人類クズ化計画！！！！？』せっかくなのでオフショットを」とつづり、写真を複数枚投稿。アニメに登場するキャラクター、トト子ちゃんを再現したピンクのニットに緑のチェック柄ミニスカートのコーディネートを披露した。ミニスカートからは引き締まった脚のラインがスラリと伸びている。また渡邉は「今回はよりトト子ちゃんに近づくため、ヘアメイクさんと相談して髪をピンクブラウンに染めました！カチューシャの太さやリボンの色や長さなど、細かいところまでこだわってあって愛を感じます」などと撮影のエピソードを明かしている。
◆渡邉美穂の投稿に反響
この投稿に「可愛すぎます」「トト子ちゃんが画面から出てきたみたい」「映画観ます」「足細すぎます」「衣装似合ってます」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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