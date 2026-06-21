1960年代風デザインをまとった日本限定モデル

ケータハムカーズ・ジャパンは2026年6月19日、2人乗りスポーツカーの特別仕様車「SEVEN 340 SUPERSPRINT EDITION（セブン340スーパースプリント エディション）」を発売しました。

今回のセブン 340 スーパースプリント エディションは、2016年9月に発表・発売された「セブン スプリント」と、2017年9月に登場した「セブン スーパースプリント」のスタイルを受け継ぐ特別モデルです。

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両モデルは、英国のヒストリックカーイベント「グッドウッド・リバイバル」で発表されたモデルで、1960年代のレーシングカーを思わせるデザインや装備を特徴としていました。

なかでもセブン スプリントは、当初、世界限定60台として企画され、日本への割り当ては20台とされていました。

しかし予想を上回る反響を受け、日本では半年間の期間限定販売へと方式を変更。結果として日本への割り当ては20台から60台へと拡大されたうえで、早期に受付を終了しています。

続くセブン スーパースプリントも、日本が英国に次ぐ重要市場であることや、前作の人気を受けて、企画当初から日本向けに60台を用意。こちらも早期に完売したといいます。

今回発売されたセブン 340 スーパースプリント エディションは、こうした過去の人気モデルが持っていた1960年代のレーシングエッセンスを受け継ぎながら、ベース車両を当時の「セブン160」から、よりパワフルな「SEVEN 340R（セブン340R）」へと変更したのが大きな特徴です。

また、ケータハムカーズ・ジャパンが日本で正規輸入販売を開始してから2026年で17年目を迎えることに加え、ケータハム本国への累計発注台数が1300台を超えたことを記念するアニバーサリーモデルとして企画されました。

ボディサイズ（英国発表値）は、全長3100mm×全幅1575mm×全高1115mm、ホイールベース2225mm。トレッドは前1270mm／後1336mmで、最低地上高は100mmです。

車両重量は乾燥重量で560kgとされており、非常に軽量な車体を実現しています。

エクステリアカラーは、過去のセブン スーパースプリントで設定された全6色のなかから、人気の高かった4色を厳選。「ネイビーブルー＋ホワイトノーズバンド」「シルバー＋レッドノーズバンド」「ライトグリーン＋ブラックノーズバンド」「レッド＋ホワイトノーズバンド」が用意されます。

さらに、13インチアポロ特別クリームアロイホイールや、シルバーのル・マンスタイルメッシュグリル、ユニオンジャックバッジなどを装備。往年のヒストリックレーサーを思わせるクラシカルな雰囲気を高めています。

インテリアも専用の仕立てとされ、イネス・タンカラーのミュアヘッド製スコティッシュレザーを用いたキルトシートを採用。

そのほか、スミス製ダイヤルメーター、モトリタ製スポーツウッドステアリング、1960年代風バッテリーマスタースイッチ、イネス・タンのユニークダッシュボードなどを備えています。

助手席側のダッシュボードには、限定ナンバー入りのダッシュプレートも装着され、27台限定モデルであることを示します。

また、フルカーペットインテリアやヒーター、高輝度LEDヘッドライト、LEDサイドライト、LEDリアライトなど、通常はオプションとなる装備も標準装備としました。

パワートレインは、最高出力172馬力／7250rpm・最大トルク174Nm／6500rpmを発揮する2リッター直列4気筒「フォード・デュラテック」エンジンを搭載。

トランスミッションには5速MTを組み合わせ、最高速は209km／h、0-100km／h加速は5.0秒以下とされています。

また、パワーウエイトレシオは307馬力／トンとなっており、軽量な車体と172馬力エンジンの組み合わせにより、セブンらしい鋭い走りが楽しめる仕様です。

ボディはシリーズ3のナローボディで、LSDやスポーツサスペンションパック、ビルシュタイン製ダンパーも装備。

スポーツサスペンションパックには、ワイドトラック、リアアンチロールバー、アジャスタブルプラットフォームが含まれています。

サスペンション形式は、フロントがダブルウィッシュボーン、リアがAフレーム＆ド・ディオン式。ブレーキはフロントにソリッドディスク＋2ピストンキャリパー、リアにソリッドディスクを採用しています。

このほか、フルウインドスクリーンやソフトトップ＆ドア、特別クリームパイピング、トンネルトップ、3点式シートベルト、12Vパワーソケット、プッシュボタンスタート、イモビライザーなども備わります。

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販売台数は日本限定27台のみで、価格（消費税込）は1249万6000円です。英国本社工場では2026年5月よりすでに生産が開始されており、日本でのデリバリーは2026年冬頃を予定しています。