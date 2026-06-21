「最高の勝利!! まだまだここから」長友佑都、4発快勝を報告
「2026FIFAワールドカップ」で日本代表の長友佑都が21日、自身のInstagramを更新し、この日、4‐0でチュニジアに快勝したことをあらためて報告し、チームメイトとのショットを公開した。
【写真】客席がセレソンすぎるよ！ ブラジル代表レジェンドのSNSに騒然
長友は「最高の勝利！！ まだまだここから」とつづりながら、チームメイトの堂安律らと肩を組んだショットを公開した。この日、日本代表はグループステージの第2戦でチュニジアと激突。上田綺世のワールドカップ初得点を含む2得点など、W杯日本代表として最多の4得点で完封勝利した。
次節、日本時間26日8時から、日本代表はスウェーデンとグループステージ突破をかけて激突する。
引用：「長友佑都」Instagram（＠yutonagatomo55）
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長友は「最高の勝利！！ まだまだここから」とつづりながら、チームメイトの堂安律らと肩を組んだショットを公開した。この日、日本代表はグループステージの第2戦でチュニジアと激突。上田綺世のワールドカップ初得点を含む2得点など、W杯日本代表として最多の4得点で完封勝利した。
次節、日本時間26日8時から、日本代表はスウェーデンとグループステージ突破をかけて激突する。
引用：「長友佑都」Instagram（＠yutonagatomo55）