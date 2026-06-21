劇場版『TOKYO MER』追加キャスト解禁 小手伸也＆フォンチー＆伊藤淳史がユニフォーム姿で登場
俳優の鈴木亮平が主演する劇場版第3弾『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』（8月21日公開）のオリジナルメンバーの出演情報が解禁された。これに伴い、コメントが到着した。
【写真】かつての仲間が全国へ…「全国MERマップ」
同シリーズは、2021年にTBS日曜劇場枠で放送され、鈴木亮平演じる医師・喜多見幸太が「待っているだけじゃ、助けられない命がある」という信念で、患者のためにどんな苦境にも飛び込み、立てこもり事件、トンネル崩落、爆破テロなど立ちはだかる大きな壁に果敢に挑んできた。その姿が「新たな形の救命医療ドラマ」として感動を生み、2023年に公開された劇場版1作目は興行収入45.3億円、続く『南海ミッション』（2025年）は52.9億円を記録するヒットシリーズとなった。
今夏公開の第3弾では、鈴木と賀来賢人だけでなく、菜々緒、要潤らのシリーズ初期から作品を支えているキャストの続投、赤楚衛二、桜田ひより、岩瀬洋志らが加わり、【新生TOKYO MER】チームが誕生することのほか、【YOKOHAMA MER】と【南海MER】のメンバーが出演することも発表されている。これに加え、【TOKYO MER】オリジナルメンバー3人も出演することが公表された。
公表された出演者は、小手伸也、フォンチー、伊藤淳史。小手はMER発足以来、鈴木演じる喜多見やチームを“副チーフ”として支えていた麻酔科医、冬木治朗を演じ、フォンチーはベトナム出身の看護師、ホアン・ラン・ミンを演じた。チームを温かく見守り、メンバーから厚い信頼を寄せられている冬木と、先輩である夏梅（菜々緒）に引けを取らない勇気と責任感を持ち合わせるミンの強力コンビが、今作では【博多MER】のメンバーとして出演する。
伊藤は、2023年放送のSPドラマ「隅田川ミッション」で【TOKYO MER】に加入した青戸達也を演じ、今作では【仙台MER】の一員として本シリーズに帰還。厚労省を辞め、研修医として一からやり直すと決めた青戸が、セカンドドクターとして復活を果たす。
さらに、TEAMビジュアル【博多MER Ver.】とTEAMビジュアル【仙台MER Ver.】も解禁された。【博多MER】のERカーである“HK1”と、イエローのユニフォームを身にまとった冬木とミン。そして【仙台MER】のライトグリーンのユニフォームを着た青戸とERカー“SD1”という、2チームの勇姿が映し出された。
■コメント
▼小手伸也（冬木治朗役）
元・TOKYO MER“副チーフ”、現・博多MERの麻酔科医の冬木治朗を演じました、小手伸也です。ドラマ最終話では、都内同時多発テロを描きましたが、当時「これが地震だったら…」と思ったこともあり、いよいよ描くべき題材を描くときが来たと、制作陣の気概を感じました。
「医療従事者の方々にエールを」「困難に立ち向かう全ての方に勇気を」と、はっきり目的意識を定めて挑んだ作品はMERが初めてでした。誰にでも解説できるよう勉強し、心身に落とし込んだ医療ドラマもMERが初めてでした。過酷さの規模ももちろん初めてでした（笑）。
そんな「初めて」がたくさん詰まったMERだからこそ、自分にとってはかけがえのない作品であり、冬木治朗という人に出会えたことを心から光栄に思っています。
MERはフィクションであり、現実の厳しさから見れば夢物語かもしれませんが、リアリティの先にある理想を語ることは決して間違いではないと、俳優として僕自身も勇気をもらえた、そんな作品です。ぜひ、劇場でMERチームの勇姿をご覧ください。
▼フォンチー（ホアン・ラン・ミン役）
劇場版『TOKYO MER』第3作目もホアン・ラン・ミン役を続投させていただくことになりました、フォンチーです。
ドラマから始まり今回の第3作目まで、長らくたくさんの方に愛されているこの作品に携わることができたのはうれしい事であり、とても幸せです。なかなか同じ作品、役柄を演じ続けられる事もないと思うので、芸能人生においても貴重な経験になりました。今作も変わらずのスケールです！命を救うバトンを命懸けで受けつないでいく一人ひとりの想いを感じていただけると思います。
今日も誰かのために一歩を踏み出す歩みを止めないヒーローたちの熱き姿をぜひ、劇場にて目に焼き付けていただけますと幸いです。
▼伊藤淳史（青戸達也役）
皆さん、お久しぶりです。青戸達也役の伊藤淳史です。僕はSPドラマ「隅田川ミッション」でゲスト出演させていただいていましたが、今回こうして映画にも呼んでいただけた事、大変光栄に思います。これまで以上の緊迫感と、スケールの大きさはもちろんのことですが、一人ひとりのキャラクターが丁寧に描かれているところが、本作の魅力だと思っています。
子どもたちが観ても楽しめる、ドキドキワクワクする作品になっていますし、大人が観ても作品のエネルギーを受け止めることに必死になりながら、作品の世界に引き込まれること間違いありません。ポップコーンをこぼさないように、ぜひ劇場でご覧ください!!!
かつて青戸は、血も止まらず、オペも失敗し、全然活躍できずに本当にご迷惑をおかけしました。さて今回、青戸のオペはうまくいくのか、いかないのか…お楽しみに！
【写真】かつての仲間が全国へ…「全国MERマップ」
同シリーズは、2021年にTBS日曜劇場枠で放送され、鈴木亮平演じる医師・喜多見幸太が「待っているだけじゃ、助けられない命がある」という信念で、患者のためにどんな苦境にも飛び込み、立てこもり事件、トンネル崩落、爆破テロなど立ちはだかる大きな壁に果敢に挑んできた。その姿が「新たな形の救命医療ドラマ」として感動を生み、2023年に公開された劇場版1作目は興行収入45.3億円、続く『南海ミッション』（2025年）は52.9億円を記録するヒットシリーズとなった。
公表された出演者は、小手伸也、フォンチー、伊藤淳史。小手はMER発足以来、鈴木演じる喜多見やチームを“副チーフ”として支えていた麻酔科医、冬木治朗を演じ、フォンチーはベトナム出身の看護師、ホアン・ラン・ミンを演じた。チームを温かく見守り、メンバーから厚い信頼を寄せられている冬木と、先輩である夏梅（菜々緒）に引けを取らない勇気と責任感を持ち合わせるミンの強力コンビが、今作では【博多MER】のメンバーとして出演する。
伊藤は、2023年放送のSPドラマ「隅田川ミッション」で【TOKYO MER】に加入した青戸達也を演じ、今作では【仙台MER】の一員として本シリーズに帰還。厚労省を辞め、研修医として一からやり直すと決めた青戸が、セカンドドクターとして復活を果たす。
さらに、TEAMビジュアル【博多MER Ver.】とTEAMビジュアル【仙台MER Ver.】も解禁された。【博多MER】のERカーである“HK1”と、イエローのユニフォームを身にまとった冬木とミン。そして【仙台MER】のライトグリーンのユニフォームを着た青戸とERカー“SD1”という、2チームの勇姿が映し出された。
■コメント
▼小手伸也（冬木治朗役）
元・TOKYO MER“副チーフ”、現・博多MERの麻酔科医の冬木治朗を演じました、小手伸也です。ドラマ最終話では、都内同時多発テロを描きましたが、当時「これが地震だったら…」と思ったこともあり、いよいよ描くべき題材を描くときが来たと、制作陣の気概を感じました。
「医療従事者の方々にエールを」「困難に立ち向かう全ての方に勇気を」と、はっきり目的意識を定めて挑んだ作品はMERが初めてでした。誰にでも解説できるよう勉強し、心身に落とし込んだ医療ドラマもMERが初めてでした。過酷さの規模ももちろん初めてでした（笑）。
そんな「初めて」がたくさん詰まったMERだからこそ、自分にとってはかけがえのない作品であり、冬木治朗という人に出会えたことを心から光栄に思っています。
MERはフィクションであり、現実の厳しさから見れば夢物語かもしれませんが、リアリティの先にある理想を語ることは決して間違いではないと、俳優として僕自身も勇気をもらえた、そんな作品です。ぜひ、劇場でMERチームの勇姿をご覧ください。
▼フォンチー（ホアン・ラン・ミン役）
劇場版『TOKYO MER』第3作目もホアン・ラン・ミン役を続投させていただくことになりました、フォンチーです。
ドラマから始まり今回の第3作目まで、長らくたくさんの方に愛されているこの作品に携わることができたのはうれしい事であり、とても幸せです。なかなか同じ作品、役柄を演じ続けられる事もないと思うので、芸能人生においても貴重な経験になりました。今作も変わらずのスケールです！命を救うバトンを命懸けで受けつないでいく一人ひとりの想いを感じていただけると思います。
今日も誰かのために一歩を踏み出す歩みを止めないヒーローたちの熱き姿をぜひ、劇場にて目に焼き付けていただけますと幸いです。
▼伊藤淳史（青戸達也役）
皆さん、お久しぶりです。青戸達也役の伊藤淳史です。僕はSPドラマ「隅田川ミッション」でゲスト出演させていただいていましたが、今回こうして映画にも呼んでいただけた事、大変光栄に思います。これまで以上の緊迫感と、スケールの大きさはもちろんのことですが、一人ひとりのキャラクターが丁寧に描かれているところが、本作の魅力だと思っています。
子どもたちが観ても楽しめる、ドキドキワクワクする作品になっていますし、大人が観ても作品のエネルギーを受け止めることに必死になりながら、作品の世界に引き込まれること間違いありません。ポップコーンをこぼさないように、ぜひ劇場でご覧ください!!!
かつて青戸は、血も止まらず、オペも失敗し、全然活躍できずに本当にご迷惑をおかけしました。さて今回、青戸のオペはうまくいくのか、いかないのか…お楽しみに！