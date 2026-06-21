【あすから】ピョン・ヨハン、“殺人犯”として服役後…事件の真相を追う 韓国ドラマ『白雪姫には死を〜BLACK OUT』放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のピョン・ヨハンが主演する韓国ドラマ『白雪姫には死を〜BLACK OUT＜拡張版＞』（全16話）が、あす22日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（毎週月曜 後2：00〜※2話連続放送／7月10日から毎週金曜 後2：00〜※2話連続放送）
【動画】本当の悪魔は誰だ…韓国ドラマ『白雪姫には死を〜BLACK OUT』予告
同作はピョン・ヨハン主演で、ドイツの人気小説をドラマ化した犯罪ミステリー。殺人事件の犯人として服役した青年が自ら事件の真相を追う。
韓国では高視聴率を記録するとともに、2024MBC演技大賞でベストアクター賞のピョン・ヨハンをはじめ最多5冠の受賞を果たした話題作。
誰からも慕われる模範的な高校生だったが、殺人事件の犯人として服役。10年後に出所し真実を明かそうと奔走する青年コ・ジョンウを演じるのは、日本映画『太陽は動かない』にも出演した人気俳優ピョン・ヨハン。大作歴史ドラマ『ミスター・サンシャイン』以来6年ぶりのドラマ出演で話題を呼んだ。ソウルから左遷されて来たエリート刑事で、ジョンウに協力するようになるノ・サンチョル役には『熱血司祭』のコ・ジュン。さらに、映画『オクス駅お化け』のキム・ボラ、『冬のソナタ』のクォン・ヘヒョらが出演する。
■あらすじ
19歳の少女2人が残虐に殺害される。だが血が飛び散った倉庫で息絶えた2人の遺体は見つからない。殺人の容疑がかけられたのは、2人の同級生で優等生のジョンウ（ピョン・ヨハン）だったが、泥酔していたため何も覚えていなかった。10年後、彼が刑期を終えて出所してまもなく白骨死体が発見される。平穏な村のどこかに真犯人がいる。本当の悪魔は一体誰なのか？
■演出：ピョン･ヨンジュ
■脚本：ソ・ジュヨン
■キャスト：ピョン・ヨハン、コ・ジュン、コ・ボギョル、キム・ボラ
【動画】本当の悪魔は誰だ…韓国ドラマ『白雪姫には死を〜BLACK OUT』予告
同作はピョン・ヨハン主演で、ドイツの人気小説をドラマ化した犯罪ミステリー。殺人事件の犯人として服役した青年が自ら事件の真相を追う。
誰からも慕われる模範的な高校生だったが、殺人事件の犯人として服役。10年後に出所し真実を明かそうと奔走する青年コ・ジョンウを演じるのは、日本映画『太陽は動かない』にも出演した人気俳優ピョン・ヨハン。大作歴史ドラマ『ミスター・サンシャイン』以来6年ぶりのドラマ出演で話題を呼んだ。ソウルから左遷されて来たエリート刑事で、ジョンウに協力するようになるノ・サンチョル役には『熱血司祭』のコ・ジュン。さらに、映画『オクス駅お化け』のキム・ボラ、『冬のソナタ』のクォン・ヘヒョらが出演する。
■あらすじ
19歳の少女2人が残虐に殺害される。だが血が飛び散った倉庫で息絶えた2人の遺体は見つからない。殺人の容疑がかけられたのは、2人の同級生で優等生のジョンウ（ピョン・ヨハン）だったが、泥酔していたため何も覚えていなかった。10年後、彼が刑期を終えて出所してまもなく白骨死体が発見される。平穏な村のどこかに真犯人がいる。本当の悪魔は一体誰なのか？
■演出：ピョン･ヨンジュ
■脚本：ソ・ジュヨン
■キャスト：ピョン・ヨハン、コ・ジュン、コ・ボギョル、キム・ボラ