【同居はツラいよ】別居中の夫「俺は普通の人間にならん！」！？【第42話まんが】#ママスタショート
愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？ 今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。
今回は、別居中の夫から同居を迫られたことから起こった一件です。
夫「息子はもうすぐ小学生だろう？ 学校に通いやすいようにまた一緒に暮らすことを考えている」
夫の不倫のせいで別居することとなった妻にかかってきた、一本の電話。それはあまりにも身勝手で傲慢なものでした。「子どもたちには父親として接するけれど、家族の時間が窮屈に感じたら家を出る」なんて言うんですよ。こんなの家族で暮らす意味皆無です。
夫「子どものことを考えろ！ 同居した方が子どものためになるだろうが」
冷静になれば夫がおかしなことを言っているとわかるのですが、「子どものため」と言われると混乱するのが親というもの。でも、そんな窮屈でいつ終わるかわからない家族関係でいるのって、子どものためになりますか？
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、別居中の夫から同居を迫られたことから起こった一件です。
夫「息子はもうすぐ小学生だろう？ 学校に通いやすいようにまた一緒に暮らすことを考えている」
夫「子どものことを考えろ！ 同居した方が子どものためになるだろうが」
冷静になれば夫がおかしなことを言っているとわかるのですが、「子どものため」と言われると混乱するのが親というもの。でも、そんな窮屈でいつ終わるかわからない家族関係でいるのって、子どものためになりますか？
同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部