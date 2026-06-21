【同居はツラいよ】別居中の夫「俺は普通の人間にならん！」！？【第42話まんが】#ママスタショート

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愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？　今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。



今回は、別居中の夫から同居を迫られたことから起こった一件です。

夫「息子はもうすぐ小学生だろう？　学校に通いやすいようにまた一緒に暮らすことを考えている」

夫の不倫のせいで別居することとなった妻にかかってきた、一本の電話。それはあまりにも身勝手で傲慢なものでした。「子どもたちには父親として接するけれど、家族の時間が窮屈に感じたら家を出る」なんて言うんですよ。こんなの家族で暮らす意味皆無です。

夫「子どものことを考えろ！　同居した方が子どものためになるだろうが」

冷静になれば夫がおかしなことを言っているとわかるのですが、「子どものため」と言われると混乱するのが親というもの。でも、そんな窮屈でいつ終わるかわからない家族関係でいるのって、子どものためになりますか？

同居をしたことで起こったツラい経験、みなさんにもありますか？

原案・ママスタ　　編集・編集部