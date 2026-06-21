◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とチュニジア（同45位）の試合を中継する日本テレビに解説として出演。前半10分、DF冨安健洋（アヤックス）のシュートがノーゴール判定となった場面で「2ミリぐらい入ってたと思う」と話した。

1点リードの同10分に冨安がゴール前で合わせるが、GKダハメンがゴールライン上でボールをかき出し、追加点とはならなかった。

本田は「VARは？入ってるかも、ホンマ」と話し、VTRを見て「怪しいよ！2ミリぐらい入ってたと思う、ほら！」と主張。ネットでも「まさにあと1ミリ」などの声が上がる惜しい場面だった。

前回の22年カタール大会でABEMAなどの中継で“解説者デビュー”を果たし、独自ワード満載の解説が話題となった本田。今大会では初戦のオランダ戦にNHKの解説者として出演し、「やば！193のウインガー？」「11番がうざい」「レフェリーはイエロー」などの本田節を連発。X（旧ツイッター）で「本田の解説」がトレンド入りするなど大きな反響を巻き起こした。