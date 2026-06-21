映画『名探偵プリキュア！』オリジナルキャラ描く新ビジュアル解禁 タイトル＆入場者プレゼントも発表
9月18日に公開予定の映画『名探偵プリキュア！』より、メインビジュアルとスチール3点が解禁された。併せてタイトル、入場者プレゼント、前売りカード発売日と特典も発表。タイトルは『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』に決定した。
【写真】事件に関わる謎キャラ・ダメダメの姿も公開 映画『名探偵プリキュア！』新スチール3点
本作は、「自分で見て、感じて、考えて、“本当”の答えを出す」というテーマで現在放送中のテレビアニメ『名探偵プリキュア！』を映画化。1999年にタイムスリップし、小林みくるとともに立派な探偵を目指す少女・明智あんなが、映画では街じゅうに「バツ印」がつけられる奇妙な「バツ印事件」のナゾ解きに挑戦する。オリジナルキャラクターとして、新たなナゾに深く関わる少女・かりんと妖精のアランとレイン、そして手がバツ印のキャラクター・ダメダメが登場する。
解禁されたメインビジュアルは、タイトルにもある“不思議な庭”を舞台に、キュアアンサー＆キュアミスティック、ミラクルライトを掲げるポチタン、ジェット先輩が中央に登場。テレビシリーズではまだ存在自体が謎に包まれたキュアエクレール、シュシュタンの姿や、怪盗団ファントム」として活動するキュアアルカナ・シャドウとマシュタンの姿も。左上には謎の少女・かりんと妖精のアランとレイン、さらに『キミとアイドルプリキュア♪』『わんだふるぷりきゅあ！』のメンバーも描かれたにぎやかなビジュアルとなっている。
新スチールは、物語に大きく関わるシーンを捉えた3点が解禁。1枚目は、ダメダメを追いかけるあんなとみくるとポチタンをるるかとマシュタンが見ている構図で、不思議な物語の幕開けを予感させる。2枚目は謎の少女・かりんの庭で、綺麗なバラと城に目を輝かせるキュアミスティックとキュアアンサー、あたりを見渡すキュアエクレールや不思議そうな表情のキュアアルカナ・シャドウ、そしてみんなを見つめるジェット先輩とポチタンの姿も確認できる。3枚目はミラクルライトを掲げてプリキュアを応援するポチタン、ジェット先輩、マシュタン、シュシュタンのキュートな姿が描かれている。
6月26日より、プレゼント付きムビチケ前売り券とキャラクターデザインムビチケ前売券の発売がそれぞれ開始される。前売り特典は「映画オリジナル キラキラはなまるシール」で、キュアアンサー＆キュアミスティック、キュアエクレール＆キュアアルカナ・シャドウの2種類（どちらかひとつ）。入場者プレゼントは「ポチタンミラクルライト」に決定。ミラクルライトは『映画プリキュアオールスターズF』以来3年ぶりの復活となる。
キービジュアルが施された本ポスター、本チラシは6月26日より全国上映劇場にて順次設置予定。同日より「たんプリ☆ぬりえコンテスト」の開催も決定した。一部劇場では、参加すると豪華特典がもらえるチャンスとなるぬりえイベントも実施される。
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』は、9月18日より全国公開。
【写真】事件に関わる謎キャラ・ダメダメの姿も公開 映画『名探偵プリキュア！』新スチール3点
本作は、「自分で見て、感じて、考えて、“本当”の答えを出す」というテーマで現在放送中のテレビアニメ『名探偵プリキュア！』を映画化。1999年にタイムスリップし、小林みくるとともに立派な探偵を目指す少女・明智あんなが、映画では街じゅうに「バツ印」がつけられる奇妙な「バツ印事件」のナゾ解きに挑戦する。オリジナルキャラクターとして、新たなナゾに深く関わる少女・かりんと妖精のアランとレイン、そして手がバツ印のキャラクター・ダメダメが登場する。
新スチールは、物語に大きく関わるシーンを捉えた3点が解禁。1枚目は、ダメダメを追いかけるあんなとみくるとポチタンをるるかとマシュタンが見ている構図で、不思議な物語の幕開けを予感させる。2枚目は謎の少女・かりんの庭で、綺麗なバラと城に目を輝かせるキュアミスティックとキュアアンサー、あたりを見渡すキュアエクレールや不思議そうな表情のキュアアルカナ・シャドウ、そしてみんなを見つめるジェット先輩とポチタンの姿も確認できる。3枚目はミラクルライトを掲げてプリキュアを応援するポチタン、ジェット先輩、マシュタン、シュシュタンのキュートな姿が描かれている。
6月26日より、プレゼント付きムビチケ前売り券とキャラクターデザインムビチケ前売券の発売がそれぞれ開始される。前売り特典は「映画オリジナル キラキラはなまるシール」で、キュアアンサー＆キュアミスティック、キュアエクレール＆キュアアルカナ・シャドウの2種類（どちらかひとつ）。入場者プレゼントは「ポチタンミラクルライト」に決定。ミラクルライトは『映画プリキュアオールスターズF』以来3年ぶりの復活となる。
キービジュアルが施された本ポスター、本チラシは6月26日より全国上映劇場にて順次設置予定。同日より「たんプリ☆ぬりえコンテスト」の開催も決定した。一部劇場では、参加すると豪華特典がもらえるチャンスとなるぬりえイベントも実施される。
『映画名探偵プリキュア！不思議な庭と2人の秘密』は、9月18日より全国公開。