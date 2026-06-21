赤西仁、浜崎あゆみ・・芸能人の父、顔出しショット！ 人気漫才師のイケメン父、意外な年齢も
6月21日は父の日。この日は日頃の感謝を伝えたり、贈り物をしたりして、父に気持ちを表現する日でもある。プライベートが垣間見えるSNSでは、芸能人たちが家族とのショットをアップすることも。今回の記事では父の日にちなんで、芸能人たちの父親ショットやエピソードを紹介する。
【写真】赤西仁、浜崎あゆみ、加藤綾菜…芸能人たちの父のショットをイッキ見
■赤西仁
アーティストで俳優の赤西仁は「ボクのパパ」と添えて、父親の若かりし頃のモノクロ写真を公開。上半身は裸で手をポケットに突っ込んでおり、少々ワイルドなショットを披露した。髪の毛は立ち上げており、表情がよく見える写真となっている。赤西は「#初公開」「#ノボルちゃん」というハッシュタグも添えた。
ファンからは「お顔似てる」「遺伝子が最強」「やんちゃ」「親子揃ってかっこいいです」「イケメンすぎ」などの声が寄せられている。
■浜崎あゆみ
歌手の浜崎あゆみは「父上のお店、銀座『平川口』本日グランドオープンて事で娘はひと足にプレオープンへ」とつづり、父が厨房に立っているショットを投稿。浜崎は「とっても素敵で父ちゃんらしいお店で安心、安心」とほっとした様子で「ほんとーに頑張ったね、いよいよスタートだね 皆様に愛されるお店になりますように」と父へエールを送った。
ファンからは「渋くてダンディな感じ」「緊張してるキリッとした顔が素敵」「素敵なお店」などの声が集まっている。
■加藤綾菜
タレントの加藤綾菜は「出張で広島へ」「少し実家に寄りました！ 両親とおばあちゃん とランチ（3枚目はお父さん）」とつづり、家族でのランチショットを公開。加藤の父はモーブピンクのトレーナーを着ており、加藤のカメラに向かってほほ笑んでいる。加藤は「元気そうな祖母を見れて嬉しかった 母の日に早めに母さんにプレゼントも渡せたから良かった」と充実していた様子で「やっぱり故郷はいいねぇ〜。ホッとするねぇ」とつづっている。
コメント欄には「お父さん男前じゃな」「お父様若い」「お、おとうさま?! お若い！」などの反響が集まった。
人気漫才師の父がイケメン！まさかの年齢も
■バッテリィズ・エース
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢は、バッテリィズのエースと、エースの父との3ショットを公開。エースの父は黒のドット柄のシャツにキャメルのジャケットを合わせ、サングラスをかけている。真栄田は「エースのお父さん60歳がカッコ良すぎて父親界のエース」とつづった。
コメント欄には「60歳でこの雰囲気出せるの、普通にカッコよすぎる」「吉田栄作さんみたい」「めっちゃ若いしかっこいい！」「ミュージシャンみたいだ」などの声が寄せられた。
■中川翔子
タレントの中川翔子は「今日は 桂子さんと父 中川勝彦が40年以上前に、出演した映画を観に行きました 手塚眞監督が、父の写真をくださいました はじめてみる写真に出会えるってすごい！」と明かし、父の写真を続々投稿。
中川は「わたしは9歳で父を亡くしてから思春期に、居ない父への反抗期になりずっとずっと嫌い！ で だけども血の中にあるものは受け継ぎ絵を描いたり歌ったり猫が好きだったり面白いことハマること 不思議なことに、同じようなお仕事の道を歩くように」と告白。「そして歳を重ねていきながらまるで父の足跡をたどる冒険のような日々で ずっと意識してきました」と父への思いをつづった。
引用：
「赤西仁」Instagram（＠jinstagram_official）
「浜崎あゆみ」Instagram（＠a.you）
「加藤綾菜」Instagram（＠katoayana0412）
「スリムクラブ真栄田」X（＠slimmaeken）
「中川翔子」Instagram（＠shoko55mmts）
【写真】赤西仁、浜崎あゆみ、加藤綾菜…芸能人たちの父のショットをイッキ見
■赤西仁
アーティストで俳優の赤西仁は「ボクのパパ」と添えて、父親の若かりし頃のモノクロ写真を公開。上半身は裸で手をポケットに突っ込んでおり、少々ワイルドなショットを披露した。髪の毛は立ち上げており、表情がよく見える写真となっている。赤西は「#初公開」「#ノボルちゃん」というハッシュタグも添えた。
■浜崎あゆみ
歌手の浜崎あゆみは「父上のお店、銀座『平川口』本日グランドオープンて事で娘はひと足にプレオープンへ」とつづり、父が厨房に立っているショットを投稿。浜崎は「とっても素敵で父ちゃんらしいお店で安心、安心」とほっとした様子で「ほんとーに頑張ったね、いよいよスタートだね 皆様に愛されるお店になりますように」と父へエールを送った。
ファンからは「渋くてダンディな感じ」「緊張してるキリッとした顔が素敵」「素敵なお店」などの声が集まっている。
■加藤綾菜
タレントの加藤綾菜は「出張で広島へ」「少し実家に寄りました！ 両親とおばあちゃん とランチ（3枚目はお父さん）」とつづり、家族でのランチショットを公開。加藤の父はモーブピンクのトレーナーを着ており、加藤のカメラに向かってほほ笑んでいる。加藤は「元気そうな祖母を見れて嬉しかった 母の日に早めに母さんにプレゼントも渡せたから良かった」と充実していた様子で「やっぱり故郷はいいねぇ〜。ホッとするねぇ」とつづっている。
コメント欄には「お父さん男前じゃな」「お父様若い」「お、おとうさま?! お若い！」などの反響が集まった。
人気漫才師の父がイケメン！まさかの年齢も
■バッテリィズ・エース
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢は、バッテリィズのエースと、エースの父との3ショットを公開。エースの父は黒のドット柄のシャツにキャメルのジャケットを合わせ、サングラスをかけている。真栄田は「エースのお父さん60歳がカッコ良すぎて父親界のエース」とつづった。
コメント欄には「60歳でこの雰囲気出せるの、普通にカッコよすぎる」「吉田栄作さんみたい」「めっちゃ若いしかっこいい！」「ミュージシャンみたいだ」などの声が寄せられた。
■中川翔子
タレントの中川翔子は「今日は 桂子さんと父 中川勝彦が40年以上前に、出演した映画を観に行きました 手塚眞監督が、父の写真をくださいました はじめてみる写真に出会えるってすごい！」と明かし、父の写真を続々投稿。
中川は「わたしは9歳で父を亡くしてから思春期に、居ない父への反抗期になりずっとずっと嫌い！ で だけども血の中にあるものは受け継ぎ絵を描いたり歌ったり猫が好きだったり面白いことハマること 不思議なことに、同じようなお仕事の道を歩くように」と告白。「そして歳を重ねていきながらまるで父の足跡をたどる冒険のような日々で ずっと意識してきました」と父への思いをつづった。
引用：
「赤西仁」Instagram（＠jinstagram_official）
「浜崎あゆみ」Instagram（＠a.you）
「加藤綾菜」Instagram（＠katoayana0412）
「スリムクラブ真栄田」X（＠slimmaeken）
「中川翔子」Instagram（＠shoko55mmts）