実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が20日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、サッカー元日本代表・本田圭佑（40）の解説の魅力について語る場面があった。

視聴者から「本田圭佑さんの解説はなぜ面白いと思いますか?」といった質問が寄せられると、ひろゆき氏は「関西の人だから面白いんですよね。サービス精神が高い人なので、面白いことを言おうっていうのもあるし、そもそも素でお笑いのセンスもあったりするので」と返す。

「5大陸でプロチームに参加していて、世界中の“この国の人ってこういうサッカーをするよね”とか“こういうコミュニケーションをするよね”とかも、結構分かっている人なので。だから、ワールドカップみたいなところでいろんな国の人たちが来たときに“この国だよね”みたいな情報量が凄く多いんですよ」

また「経営側も結構やっていたりするので、異常に能力値が高いんですよね。サッカーをやる人間というのが、地球上でどういう人たちなのかとか。チームごとにこういう構成があるとか、監督としてこういう選手はこう配置したい、みたいな情報量や経験が異常に高い。そういう特異な人なので、そりゃ話が面白いよねって」と説明していた。