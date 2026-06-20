174cm元アイドル美女、麗しの花柄浴衣姿に「綺麗で色っぽい」の声
3月29日にアイドルグループ「おちゃメンタル☆パーティー」を卒業した下谷あゆが19日にInstagramを更新。浴衣姿を披露すると、ファンから「綺麗で色っぽい」「可愛い」といった反響が寄せられた。
【写真】着てないかと思った！ 174cm高身長女子、大胆な水着姿！
アイドル時代から身長174cmの高身長女子としてアイドルシーン、グラビアでも活動していた下谷。そんな彼女が「今年の夏はどんな夏になるかな!?」と投稿したのは自身のソロショット。写真には白を基調にした花柄の浴衣を着てビール片手に笑顔を見せる彼女の姿が収められている。
彼女の浴衣姿にファンからは「似合ってて綺麗で色っぽい」「浴衣美人発見」「可愛い」などの声が集まっている。
引用：「下谷あゆ」Instagram（@shimotaniayu）
【写真】着てないかと思った！ 174cm高身長女子、大胆な水着姿！
アイドル時代から身長174cmの高身長女子としてアイドルシーン、グラビアでも活動していた下谷。そんな彼女が「今年の夏はどんな夏になるかな!?」と投稿したのは自身のソロショット。写真には白を基調にした花柄の浴衣を着てビール片手に笑顔を見せる彼女の姿が収められている。
彼女の浴衣姿にファンからは「似合ってて綺麗で色っぽい」「浴衣美人発見」「可愛い」などの声が集まっている。
引用：「下谷あゆ」Instagram（@shimotaniayu）