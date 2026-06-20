滋賀県彦根市の魅力をPRするご当地アイドル「ひこ姫」が今春、誕生した。メンバーの「まりな」さんと「みらの」さんは、ラジオ番組やイベントなどに登場して知名度アップに努め、ひこにゃんとのコラボも夢見て活動に力を入れている。



【写真】「夢京橋キャッスルロード」で打ち水をするひこにゃん

ひこ姫は、地元のラジオ局エフエムひこねがまちを盛り上げようとメンバーを募集。近江鉄道を舞台にした映画「ガチャコン！」シリーズのムラヤマ・J・サーシ監督（49）が総合プロデューサーを務める。



まりなさんは、彦根の四季や食などに魅力を感じ、3年前に大阪から移住。チアダンスが得意で、「彦根は心豊かになれる街。良さを知ってもらい、彦根と滋賀をもっと盛り上げたい」と意気込む。



みらのさんは、彦根城近くの夢京橋キャッスルロードの街並みの魅力や「平和な街や人々の様子」を広く伝えたいとする。「精神的に強くなって、唯一無二の存在になりたい」と力を込める。



2人は、エフエムひこねで毎週火曜午後5時から「ゆうやけホッとTIME」を担当しているほか、ユーチューブチャンネル「ぎゅっとひこ姫」ではご当地アイドルソング「Smile hikone」を紹介するなどしている。今後は市内の企業や商店とコラボしての商品開発・販売を目指すほか、行政や各種団体と連携した活動を重ねていく。



（まいどなニュース／京都新聞）