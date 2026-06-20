「試合できそう？」「大変だ」チュニジア戦開催の地で“異変”。現地映像に日本ファンは不安「大丈夫かな…」【W杯】
森保ジャパンは日本時間６月21日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表と対戦する。会場となるのはメキシコのエスタディオ・モンテレイだが、試合前日の現地の悪天候が注目されている。
試合を配信するDAZNは６月20日、公式Xを更新。現地の状況を動画付きで伝えた。
「日本代表前日練習直前。モンテレイは猛烈な豪雨に襲われています」
投稿された映像では激しい雨が降り続き、道路が冠水。現地が深刻な豪雨に見舞われている様子が映し出されていた。
この投稿にはファンからも驚きと心配の声が続出した。
「凄い豪雨」
「試合できそう？」
「大丈夫かな…」
「突発的な豪雨が多いんだよねメキシコ」
「モンテレイの豪雨、酷すぎる」
「うわー大変だこりゃ」
「ピッチコンディションが心配」
「天災は仕方ない…」
「飛行機飛ばなかったってこれか」
「うわあ、当日じゃなくて良かったなあ」
なお、雨が降りしきるなかで行なわれた前日練習は無事に実施され、報道陣には冒頭の15分間のみが公開された。
森保一監督率いる日本代表は15日に開催されたグループステージ初戦でオランダ代表と対戦。二度のビハインドを追いつく粘りを見せ、２−２のドローに持ち込んだ。
決勝トーナメント進出へ向けて重要な一戦となるチュニジア戦。天候の回復とピッチ状態も気になるところだが、日本は今大会初勝利を掴み、決勝トーナメント進出へ大きく前進できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「酷すぎる」日本戦開催地が豪雨で道路冠水…モンテレイの現地映像
試合を配信するDAZNは６月20日、公式Xを更新。現地の状況を動画付きで伝えた。
「日本代表前日練習直前。モンテレイは猛烈な豪雨に襲われています」
投稿された映像では激しい雨が降り続き、道路が冠水。現地が深刻な豪雨に見舞われている様子が映し出されていた。
この投稿にはファンからも驚きと心配の声が続出した。
「試合できそう？」
「大丈夫かな…」
「突発的な豪雨が多いんだよねメキシコ」
「モンテレイの豪雨、酷すぎる」
「うわー大変だこりゃ」
「ピッチコンディションが心配」
「天災は仕方ない…」
「飛行機飛ばなかったってこれか」
「うわあ、当日じゃなくて良かったなあ」
なお、雨が降りしきるなかで行なわれた前日練習は無事に実施され、報道陣には冒頭の15分間のみが公開された。
森保一監督率いる日本代表は15日に開催されたグループステージ初戦でオランダ代表と対戦。二度のビハインドを追いつく粘りを見せ、２−２のドローに持ち込んだ。
決勝トーナメント進出へ向けて重要な一戦となるチュニジア戦。天候の回復とピッチ状態も気になるところだが、日本は今大会初勝利を掴み、決勝トーナメント進出へ大きく前進できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「酷すぎる」日本戦開催地が豪雨で道路冠水…モンテレイの現地映像