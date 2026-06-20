「逮捕されたい…」ILLIT・ウォンヒ、キュートな“ポリス”に変身！愛らしさ全開の表情にファン悶絶

ILLITのウォンヒが、キュートな“ポリス”に変身した。

6月17日、ILLITの公式インスタグラムを通じて、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによるコラボシングル『ICONIC BY MISTAKE』のオフショットが公開された。

【写真】「逮捕されたい…」ウォンヒ、“ポリス”に変身

公開された写真には、警察官の制服を着たウォンヒの姿が収められている。本格的なポリススタイルを完璧に着こなし、ウォンヒ特有の愛らしい表情でキュートな魅力を放った。

投稿を見たファンからは「可愛すぎる」「逮捕されたい…」「これは最強」「反則です」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ILLIT公式Instagram）ウォンヒ

なお、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによるコラボシングル『ICONIC BY MISTAKE』は6月12日にリリースされ、大きな話題を集めている。

◇ウォンヒ プロフィール

2007年6月26日生まれ。本名イ・ウォンヒ。高速バスのターミナルでスカウトされ、オーディションを経てHYBE傘下の芸能事務所BELIFT LABに入社。2023年6〜9月に放送されたサバイバル番組『R U Next？』に、練習生期間わずか1カ月で参加し、最終順位1位でILLITのメンバーとしてデビューを果たした。手先が器用でキーホルダー作りが趣味。