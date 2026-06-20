歌手の和田アキ子（76）が20日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。20日（日本時間21日）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ第2戦でチュニジアを前に日本代表にエールを送った。

「にわかファン」を公言している和田。これまでも番組でもW杯へのエールを送っていた。

アシスタントの垣花正アナウンサーが日本代表がオランダに2−2で引き分けたことに触れ「先制されて追いつき、リードされてまた追いつくという展開で、日本代表はよく頑張った引き分けではないかという」と振ると、和田も「いや本当そうですよ」と応じた。

そのうえで「もうダメかなって思っちゃいけないんだな、今の日本のチームは。そんな感じする。なんかやってくれるっていう」と和田。「久保選手ケガして、参加できない時でも、いないことは寂しいけど、自分たちで頑張ろうっていうのが凄い出てるから。今までと違うなって思う、何となく。にわかですよ、にわか」と笑った。

日本代表は日本時間明日21日の午後1時キックオフでチュニジアと対戦する。和田は「頑張ってほしいですね」とエールを送った。