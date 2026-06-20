踊り子・樋口みつはの写真集シリーズ「凡悩ガール」1〜5をまとめた決定版、樋口みつは写真集『凡悩ガール 戲脱〜Gedatsu〜』が、8月15日（土）に全国書店ほか大手ネット書店で発売されることが決定。予約受付が6月19日（金）より順次スタートする。

『凡悩ガール 戲脱〜Gedatsu〜』

『凡悩ガール 戲脱〜Gedatsu〜』

本作は、樋口みつは写真集シリーズ「凡悩ガール」の完全保存版。ひとりの女性が東京に出会い、夜に溺れ、海へ逃げ、踊り子となり、最後に自らの“凡悩”と向き合い、“生きること”を決意するまでの軌跡を刻んだ一冊となる。

シリーズ第1作では、上京してきた普通の女の子の日常を自宅で撮影。第2作では、東京の夜に溺れていく姿を描き、第3作では海への逃避行、第4作では浅草のステージに立つ踊り子としての姿を収録。そして第5作では、壮大な自然に身を委ね、矮小な自分自身と向き合う彼女が、凡悩を脱ぎ捨てるため霧深き山の頂へと向かう。

タイトルに冠された「戲脱〜Gedatsu〜」は、仏教語の“解脱”に、踊り子としての身体性や舞台性を想起させる“戲”の字を重ねたもの。中国語では「ベッドシーン」という意味もあり、ステージの上のいわゆる「ベッド」と本作中のメインカットとなるヌーディーなベッドシーンを重ねている。

欲望、迷い、執着、孤独、憧れ――誰もが抱える“凡悩”を、彼女は否定するのではなく、抱きしめるようにして生きていく。その姿を、樋口みつはを追い続ける写真家・KAZUHIROが繊細かつ大胆に切り取っている。

樋口みつは プロフィール

踊り子。

写真集シリーズ「凡悩ガール」では、上京したひとりの女性が、東京の夜、海への逃避、浅草のステージ、そして自然の中での懊悩を経て、自らの“凡悩”と向き合っていく姿を表現。身体、視線、表情を通して、女性の揺らぎと生命力を描き出している。

X：https://x.com/higuchi_mitsuha

書誌情報

樋口みつは写真集『凡悩ガール 戲脱〜Gedatsu〜』

出演：樋口みつは

撮影：KAZUHIRO

発売日：2026年8月15日（2026年6月19日より順次予約開始）

価格：5000円＋税

仕様：A4／108ページ／並製本／ソフトカバー

ISBN：978-4-86625-196-7

発売：株式会社サイゾー

販売：全国書店ほか大手ネット書店

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