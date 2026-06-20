ステージ4の骨肉腫で闘病していた、YouTuberの榎本一心さんが亡くなったことがわかった。21歳だった。

【映像】亡くなる3日前に投稿されたベッドに横たわる榎本さんの姿

高校2年生の時に、骨にできるがんである「骨肉腫」と診断され、高校3年生の時にステージ4の判定を受けたことを公表していた榎本さん。自身のSNSで、抗がん剤治療を受ける姿や車いすで出かける動画など、闘病中の様子を発信していた。

榎本一心さん、亡くなる3日前にInstagramを更新

2026年6月10日に更新したInstagramでは、ベッドに横たわる姿とともに、「緊急の絶望的な検査結果で、右上半身と肺がステージ4の転移で埋め尽くされていることが発覚しました。右肺すべて潰れており、がんが皮膚にまで出てきている。日々激痛や後遺症などとの闘い。それでも生きたいです」と明かしていた。

13日には、「過去1の激痛で、呼吸も出来ず、朝の回診で診て頂いたらまさかの脇腹に大穴があり、大量の出血とうみ。治療がすべて中止になる危険性が」と、つづっていた。

18日の投稿では、家族がInstagramを更新し、榎本さんが16日に亡くなっていたことを報告。「17歳で骨肉腫の診断を受けてからの4年間、多くの方々の温かなご声援、ご支援に支えられながら、前向きに懸命な闘病生活を送ることが出来ました。21年という短い人生ではありましたが、一心は最後まで常に輝き続けておりました。これからは、痛みのない新たなステージで、より一層前を向き、誰かの幸せのために頑張るんだと思います」と、榎本さんへの思いをつづっている。

榎本さんの訃報に、「最後まで闘い抜いた生き方、本当にかっこよかったです。たくさん勇気をもらいました」「たくさんたくさん頑張ったね。涙が止まりません」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）