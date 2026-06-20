専用内外装でおしゃれ仕様の特別仕様車とは

2026年3月19日、ホンダは軽商用バン「N-VAN（エヌバン）」の一部改良を発表しました。販売は3月20日より開始されています。



今回の改良では「FUN 特別仕様車 NATURE STYLE」にターボ仕様を追加しています。この特別仕様車は、どのようなモデルになっているのでしょうか。

N-VANは2018年に登場。さまざまな現場での実用性や優れた走行性能を追求して開発された軽商用バンです。

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軽バン初となる「センターピラーレス」の広い助手席側開口部と大開口テールゲートから乗り降りや積載が可能です。また、広々とした荷室や室内空間も魅力となっています。

さらに、先進の安全運転支援システム「Honda SENSING（ホンダ センシング）」を全車に標準装備。実用性だけでなく、安全性もしっかりと追及されています。

商用利用だけでなく、キャンプや釣り、そして車中泊など、個人ユースとしてもさまざまなシーンで活躍してくれるクルマです。

今回の一部改良では、フロントパーキングセンサーと衝突後ブレーキシステムが標準装備化されました。

また、Honda SENSINGの情報を表示する計器類に、新しく7インチTFT液晶メーターが採用されています。

ベースグレードの「G」そして「L」には、急アクセル抑制機能（CVT車のみ）とプッシュエンジンスタート・ストップスイッチを導入。

カラーラインナップでは、FUNグレードに「ボタニカルグリーン・パール」と「オータムイエロー・パール」の2色が新たに設定されました。

さらに、FUNグレードではUSB端子をType-AからType-Cへ変更され、実用性を向上させています。

そして、従来のモデル「FUN特別仕様車STYLE＋ NATURE」から名称が変更された「FUN 特別仕様車 NATURE STYLE」には、新たに660ccターボ仕様が追加されました。ノンターボエンジンも継続設定されています。

たくさんの荷物を積んでも力強い加速が得られる、魅力的な選択肢が増えたといえるでしょう。

内容としては従来のSTYLE＋ NATUREから大きな変更はなく、FUNをベースにアウトドアユースをイメージしたナチュラルな雰囲気が演出され、軽バンらしいシンプルな位で立ちからは離れています。

特徴的なのは、デザインや機能面がアウトドアに特化している点です。

エクステリアでは、専用ブラックのフロントグリルやドアミラー、ドアハンドル、リアライセンスガーニッシュ、シルバー＆ブラックの専用カラーリングで仕上げたホイールキャップなどを採用。よりアウトドアでのギア感を増したデザインとなっています。

インテリアはベージュに近いカーキを基調としたシート表皮やインパネガーニッシュ、ドアライニングを採用。アウトドア映えするだけでなく、上質で洗練された雰囲気も感じられます。

一部改良を実施したN-VANの価格（消費税込）は149万8200円から216万9200円。特別仕様車は200万900円から226万9300円です。

機能美と安心感を大切にした「いい道具」としてさらに進化したN-VANと、選択肢が増えたFUN 特別仕様車 NATURE STYLE。

追加設定されたターボエンジンの余裕ある走りは、活躍するフィールドをさらに広げてくれるに違いありません。