日経225先物：19日22時＝540円高、7万2160円
19日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比540円高の7万2160円と急騰。日経平均株価の現物終値7万1250.06円に対しては909.94円高。出来高は4565枚となっている。
TOPIX先物期近は4094ポイントと前日比25.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は49.04ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 72160 +540 4565
日経225mini 72155 +535 78406
TOPIX先物 4094 +25.5 5701
JPX日経400先物 37090 +235 118
グロース指数先物 689 +5 108
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4094ポイントと前日比25.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は49.04ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 72160 +540 4565
日経225mini 72155 +535 78406
TOPIX先物 4094 +25.5 5701
JPX日経400先物 37090 +235 118
グロース指数先物 689 +5 108
東証REIT指数先物 売買不成立
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