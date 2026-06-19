　19日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比540円高の7万2160円と急騰。日経平均株価の現物終値7万1250.06円に対しては909.94円高。出来高は4565枚となっている。

　TOPIX先物期近は4094ポイントと前日比25.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は49.04ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 72160　　　　　+540　　　　4565
日経225mini 　　　　　　 72155　　　　　+535　　　 78406
TOPIX先物 　　　　　　　　4094　　　　 +25.5　　　　5701
JPX日経400先物　　　　　 37090　　　　　+235　　　　 118
グロース指数先物　　　　　 689　　　　　　+5　　　　 108
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース