「巨人２−３中日」（１９日、東京ドーム）

巨人がリーグ戦再開となった初戦に惜敗し、首位から陥落。２位で並んでいた阪神とヤクルトが勝利したため３位となった。

巨人の橋上監督代行は「攻撃の方も、ヒットはね、ある程度出ましたけども、なかなか得点につながらなかった。これに関しては、こちらの方がもう少し繋がるような作戦も絡めたものが必要だったかなっていうのは、ちょっと反省として残りましたね」と振り返った。

七回には松本が四球を選び、ダルベックの打席で二盗を仕掛けるも、空振り三振したダルベックが捕手の送球を妨害したと痛恨の形で２死に（守備妨害の判定）。川相ディフェンスチーフコーチも両手を広げ、橋上監督代行も２度に渡って抗議したが、好機は思わぬ形でついえた。

橋上監督代行は抗議について「審判の方が妨害になったという判断だったので、審判の判断ですから致し方ないというところですね。言ったからといって、判定が覆るものでもないので。ああいったいう部分も含めてあまり流れがよくなかったのかなと思いますね」とプレーについて確認したという。

続けて「ベンチから見ていて、送球にタイしてどれだけ妨害になったか判断しづらかったの。明らかにぶつかった感じはなかったので。（捕手の）送球も高投になったので審判から見て守備妨害と判断したのかもしれませんね」と話した。