宮舘涼太、大事なところで噛み赤面 本木雅弘が優しくフォロー
俳優の本木雅弘、菅田将暉、宮舘涼太、吉高由里子が26日、都内で開催された映画『黒牢城』初日舞台挨拶に出席。宮舘は大事なコメントで噛んでしまい赤面したが、先輩である本木雅弘からは優しいフォローが入った。
【写真】宮舘涼太ら、映画『黒牢城』初日舞台挨拶の様子
本作は、暴虐な織田信長のやり方に反発し籠城作戦を決行した荒木村重（本木）が、妻・千代保（吉高）を心の支えに城と人々を守ろうと苦心する中で、牢屋に囚われた危険な天才軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）と共に、城内で次々と起こる怪事件の謎に挑む姿を描く。宮舘は村重の家臣・乾助三郎を演じている。この日は青木崇高、柄本佑、オダギリジョー、黒沢清監督も出席していた。
本木は「ようやく映画がこのように動き出すといつも思うことなんですけれども、映画がようやく公開された。作品は新たな航海に漕ぎ出す。そして私の後悔も始まる。ああすりゃ良かった、こうすりゃ良かったっていう。公開されてもなお自分の後悔がやまないという、この連鎖連鎖で」とコメント。宮舘は「今日こうして初日を迎えられること、本当に嬉しく思っています。こんな挨拶で、『どうかい？』ということで（笑）。失礼いたしました」と本木のコメントの韻を踏んだジョークで会場を沸かせた。
制作中に印象に残った言葉として、宮舘は「本木さんから言われた言葉で、『舘様はさ、カメレオン俳優だよね』っておっしゃっていただいたんですよ。僕はそこで夢ができまして。ぜひそうなれるように頑張ると思ったんですよ。なので、これからいろいろな作品に出会っていったり、いろいろ目にしていただけるタイミングで、そのいただいた言葉の意味を確かめながら、自分で道を切り開いていくっていう努力をさせていただこうかなと、おめえ…おめえました！」と大事なところで噛みつつ感謝。
本木は「バラエティ担当に思われているけれども、こういう風に自然に立ち振る舞えるっていう。身体能力が高いし、意外と着ればハマるしみたいなね。っていうところで、末恐ろしい」と後輩を優しくフォローしたが、吉高は「おめえました（笑）」と大ウケ。本木は「今コメディを演じたの！ これもカメレオン部分なの」と笑顔を見せて、宮舘は「最後の最後でコケてしまいまして」と白い歯を見せていた。
映画『黒牢城』は、全国公開中。
【写真】宮舘涼太ら、映画『黒牢城』初日舞台挨拶の様子
本作は、暴虐な織田信長のやり方に反発し籠城作戦を決行した荒木村重（本木）が、妻・千代保（吉高）を心の支えに城と人々を守ろうと苦心する中で、牢屋に囚われた危険な天才軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）と共に、城内で次々と起こる怪事件の謎に挑む姿を描く。宮舘は村重の家臣・乾助三郎を演じている。この日は青木崇高、柄本佑、オダギリジョー、黒沢清監督も出席していた。
制作中に印象に残った言葉として、宮舘は「本木さんから言われた言葉で、『舘様はさ、カメレオン俳優だよね』っておっしゃっていただいたんですよ。僕はそこで夢ができまして。ぜひそうなれるように頑張ると思ったんですよ。なので、これからいろいろな作品に出会っていったり、いろいろ目にしていただけるタイミングで、そのいただいた言葉の意味を確かめながら、自分で道を切り開いていくっていう努力をさせていただこうかなと、おめえ…おめえました！」と大事なところで噛みつつ感謝。
本木は「バラエティ担当に思われているけれども、こういう風に自然に立ち振る舞えるっていう。身体能力が高いし、意外と着ればハマるしみたいなね。っていうところで、末恐ろしい」と後輩を優しくフォローしたが、吉高は「おめえました（笑）」と大ウケ。本木は「今コメディを演じたの！ これもカメレオン部分なの」と笑顔を見せて、宮舘は「最後の最後でコケてしまいまして」と白い歯を見せていた。
映画『黒牢城』は、全国公開中。