「日経225オプション」7月限プット手口情報（19日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯7万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
SBI証券 8( 6)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯7万1250円プット
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯7万1500円プット
取引高(立会内)
フィリップ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯7万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
SBI証券 8( 6)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯7万1250円プット
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯7万1500円プット
取引高(立会内)
フィリップ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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