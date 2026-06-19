毎週日曜放送の読売テレビの人気番組『そこまで言って委員会 NP』。今週は「そこまで言って委員会サタデー」として1日前倒しの6月20日（土）14時30分から放送され、宇宙飛行士の野口聡一氏が初出演する！

「野口聡一と考える『都市伝説・陰謀論』徹底解明スペシャル」というテーマのもと、パネリストの古舘伊知郎・橋下徹・田嶋陽子・竹田恒泰・古市憲寿・丸田佳奈・RaMuとともに、「宇宙人は実在するのか」「アポロ11号の月面着陸は事実なのか」「パラレルワールドは存在するのか」など、様々な謎について徹底討論する！

さらに、ゲストには「都市伝説三羽烏」として、陰謀論に詳しい国際ジャーナリストの大野和基氏、世界の謎に迫る雑誌「ムー」編集長の三上丈晴氏、オカルト編集者の角由紀子氏が参戦！

「途中、橋下さんと激論を交わす場面もありました」と収録後に語った野口氏…。果たして、宇宙のプロフェッショナルと委員会メンバーの議論の行く末は…！？

※そこまで言って委員会はTverで1か月分見逃し配信中。

野口聡一氏 収録後コメント

この番組は、関東では地上波で見られないので、TVerで見たことあるんですけど本当に伝説的な番組ですよね。なかなかこれだけ自由に地上波で、まさに「言っていいんかい！」という感じのギリギリを攻めているという意味で極めて貴重な番組だと思っています。思っていたよりも、うさん臭くない真っ当な議論がくり広げられていて（笑）、すごくいろんな観点からの意見が出ており、MCの黒木さんと野村さんが非常にうまく回していて、議論が発散しそうで発散せずにちゃんとまとまる方向に行っていたのがすごく面白かったなと思います。途中、橋下さんと激論を交わすような場面もありましたけれども、そういうのも含めてすごく見応えがある回になっていると思いますので、ぜひご覧ください。