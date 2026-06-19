メルセデスAMG CLEの限定車を発売

メルセデス・ベンツ日本は、スポーツクーペ『メルセデスAMG CLE』の特別仕様車『メルセデスAMG CLE 53 4マチック+クーペ・エディション・ナイト・カーボン（ISG）』を全国限定100台で発売した。

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本モデルは、標準モデルをベースに、カーボン素材とブラックアクセントを組み合わせた特別装備や人気の有償オプションを多数採用し、AMGらしい精悍な佇まいを強調した特別仕様車だ。



メルセデスAMG CLE 53 4マチック+クーペ・エディション・ナイト・カーボン（ISG） メルセデス・ベンツ

ボディカラーには、『マヌファクトゥーア・オパリスホワイト（メタリック）』と『マヌファクトゥーア・アルペングレー（ソリッド・有償オプション）』の存在感ある2色が設定された。

価格は1633万円で、左・右ハンドル仕様をそれぞれ設定する。なお車両の注文は、全国の正規ディーラーに加えてオンラインショールームでも受け付けている。

カーボンパーツとナイトパッケージを標準化

『メルセデスAMG CLE 53 4マチック+クーペ・エディション・ナイト・カーボン』のエクステリアは、『AMGカーボンエクステリアパッケージ』を中心に、フロントエプロンやサイドスカート、リアバンパーの一部へカーボンパーツが採用された。

さらに、『AMGカーボンファイバードアミラー』や『カーボンファイバースポイラーリップ』が装備されることで、視覚的な統一感とスポーティさが高まった。



メルセデスAMG CLE 53 4マチック+クーペ・エディション・ナイト・カーボン（ISG） メルセデス・ベンツ

加えて、『AMGナイトパッケージ』および『エクステリアナイトパッケージII』を標準装備し、エクステリアのディテール各部をブラックまたはダーククローム仕上げとすることで、引き締まった印象を与えることに成功している。

足元には、ブラックカラーの本モデル限定『20インチAMGアルミホイール〈鍛造〉』を採用し、エクステリアを引き締め、統一感をもたらしている。

カーボン×ナッパーレザーのインテリア

インテリアには、『AMGパフォーマンスステアリング（カーボンファイバー / マイクロカット）』を特別装備として採用し、手に触れる部分の質感が高められた。

インテリアトリムには『AMGカーボンファイバーインテリアトリム』が採用され、外装との統一感がもたらされた。



メルセデスAMG CLE 53 4マチック+クーペ・エディション・ナイト・カーボン（ISG） メルセデス・ベンツ

シートは『本革（AMGナッパレザー）シート』を標準装備し、快適性とホールド性を両立する。

さらに、標準モデルでは有償オプションとなる『パノラミックスライディングルーフ』も標準装備され、車内空間に開放感をプラスしている。

これらの素材選定やディテールなどによって、AMGらしいレーシーさとハイパフォーマンスを感じさせるインテリア空間が構築されている。

多くの機能・快適装備オプションを標準装備

パワートレインは標準モデルと同じく、3.0L直列6気筒ターボに48V電動スーパーチャージャーとISGを組み合わせた『M256M』型を搭載する。

最大出力は449ps、最大トルクは57.1kg-m（オーバーブースト時61.2kg-m）を発生し、ハイブースト化された改良型スーパーチャージャーによりレスポンスも向上している。



メルセデスAMG CLE 53 4マチック+クーペ・エディション・ナイト・カーボン（ISG） メルセデス・ベンツ

さらに、限定車では人気の有償オプション『AMGダイナミックプラスパッケージ』や『AMGダイナミックエンジンマウント』を標準装備し、走行状況に応じたエンジンマウント制御や『RACE』モードの追加など、走りの質が高められた。

加えて、快適装備として『マルチコントロールシートバックパッケージ』や『エアバランスパッケージ』、『エナジャイジングパッケージ』も標準化され、日常域での快適性も向上している。