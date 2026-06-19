3,500円以下で楽しめる、新宿の駅直結ランチ5選。アクセス抜群で梅雨どきも雨に濡れずに行ける！
◆3,500円以下で楽しめる、新宿の駅直結ランチ5選。アクセス抜群で梅雨どきも雨に濡れずに行ける！
画像：HANDBAKESルミネ新宿2店、TOMBOY新宿店 ※画像はイメージです
梅雨どきの雨の日でも濡れずに行ける、新宿の駅直結レストランをピックアップ。気軽に行ける3,500円以下のランチを厳選しました。パスタなどが選べるプリフィクスコースや9種類のお肉が味わえる焼肉ランチなど、プチご褒美にもぴったりの内容。土日祝に予約できるから、ショッピング途中のランチ、女子会や家族での食事にもおすすめ！
この記事の要約レポート
・新宿駅、新宿三丁目駅、西新宿駅から雨に濡れずに行ける、駅直結レストランをピックアップ。土日祝3,500円以下のランチを厳選
・ベルサイユの豚西新宿：西新宿駅直結のアイランドタワー内。「ご褒美ランチ」は、メインやパスタorリゾットなど全8品
・熟成和牛焼肉エイジング・ビーフTOKYO新宿三丁目店：新宿三丁目駅直結。熟成和牛をはじめ、全9種のお肉を少しずつ味わえるランチコースがおすすめ
・HANDBAKESルミネ新宿2店：新宿駅直結のルミネ新宿2の3階に位置。プリフィックスコースはパスタやデザートが選べる
・DimDimSum新宿マルイ本館店：新宿三丁目駅直結の新宿マルイ本館内にある香港飲茶のお店。全7品が揃うプレミアムなランチセットを
・TOMBOY新宿店：新宿駅直結の好立地。「アジアンランチ」は人気のアジアンメニュー7皿が味わえる
◆ベルサイユの豚 西新宿（西新宿）
西新宿駅直結の広々空間で楽しむ、全8品のご褒美ランチ
東京メトロ西新宿駅直結の「ベルサイユの豚 西新宿」は、厳選された銘柄豚や希少価値の高い国産和牛のグリル料理が味わえるイタリアン。会社の同僚とのランチや女子会にぴったりな、広々とした空間も特徴。
こちらでいただけるのは、乾杯アルコールが付いた全8品の「ご褒美ランチ」。新鮮なサラダやスープ、香ばしい焼きたてバケットのほか、メインにはハーブチキンのグリルを用意。メインは＋500円で国産牛の赤身肉に変更することもできる。さらに、濃厚チーズクリームリゾットorミートソースパスタが選べるほか、本日のデザートやソフトドリンク・スープバーまでセットになっていて満足感たっぷり。
新宿アイランドタワー内に位置する立ち寄りやすさも魅力のバルで、贅沢なひとときを過ごして。
【ご褒美ランチ】選べるメインやデザートプレート付き全8品+乾杯アルコール付
店舗名：ベルサイユの豚 西新宿
住所：東京都新宿区西新宿6-5-1 アイランドタワー B1F
提供期間：2026/5/11（月）〜
利用可能人数：2人〜80人
料金：2,500円
※税・サ込
◆熟成和牛焼肉 エイジング・ビーフ TOKYO 新宿三丁目店 （新宿三丁目）
熟成肉など9種類が味わえる焼肉ランチを、新宿三丁目駅直結のダイニングで
新宿三丁目駅直結という抜群のアクセスを誇る「熟成和牛焼肉 エイジング・ビーフ TOKYO 新宿三丁目店」。和牛のスペシャリストが厳選した黒毛和牛を約30日間熟成させたお肉を、無煙ロースター完備のおしゃれなダイニングで堪能できる。
おすすめのプランは、気軽に上質なお肉を楽しめる「ランチAコース」。厳選した熟成和牛をはじめ、ハラミや氷温熟成豚姫ロースなど全9種のお肉を少しずつ味わえるのが魅力。前菜のキムチや創作ナムル、チョレギサラダ、ライス、スープに加え、食後にはカフェでひと息つけるから、充実したランチタイムが過ごせる。
大切な人とのランチデートや自分へのご褒美に、うまみが濃縮した熟成肉の焼肉をカジュアルに楽しんで。
【ランチAコース】ハラミや熟成和牛赤身など9種
店舗名：熟成和牛焼肉 エイジング・ビーフ TOKYO 新宿三丁目店
住所：東京都新宿区新宿3-5-4 レインボービレッジビル 6F
提供期間：通年
利用可能人数：2人〜12人
料金：2,500円
※税・サ込
◆HAND BAKES ルミネ新宿2店（新宿）
新宿駅直結。好みのパスタと手作りタルトが選べるプリフィックスランチ
新宿駅直結、ルミネ新宿2の3階に位置する「HAND BAKES」は、こだわりの手作りメニューに目を奪われるおしゃれなカフェ。女子会やショッピングの合間、ひとり時間にも気軽に立ち寄れる雰囲気が漂っている。
こちらで楽しめるのは、パスタやデザートを好みでセレクトできる「プリフィックスコース」。生ハムとマッシュルームのサラダから始まり、季節ごとにメニューが変わるパスタ3種類からお気に入りの1皿を、デザートには毎日店内で焼きあげる自慢のタルトから好きなものを選べる。食後にはコーヒーまたは紅茶もセットに。
お買い物の合間のプチご褒美として、気軽にリザーブして。
【プリフィックスコース】パスタやデザートをお好みでセレクト+食後のカフェ
店舗名：HAND BAKES ルミネ新宿2店
住所：東京都新宿区新宿3丁目38-2 ルミネ新宿2 3F
提供期間：2024/12/26（木）〜
利用可能人数：1人〜8人
料金：2,800円
※税・サ込
◆DimDimSum 新宿マルイ本館店（新宿三丁目）
新宿三丁目駅直結の駅近店でプレミアムな香港飲茶ランチを
新宿三丁目駅直結の新宿マルイ本館内にある「DimDimSum 新宿マルイ本館店」は、香港の点心師が腕を振るう本格的な香港飲茶をリーズナブルに楽しめるお店。ノスタルジックな香港を彷彿とさせる店内で、手作りの点心をいただくことができる。
注目は、土日祝限定で登場する乾杯酒付きの「プレミアムランチセット」。本日の前菜をはじめ、色とりどりの点心やパリッと揚がった点心、選べるメインに絶品スイーツまで全7皿が堪能できる贅沢な内容。さらに中国茶のティーポットも付いてくる。
多彩なラインナップに、ランチデートや友人とのランチ会でも会話がはずむはず。
【プレミアムランチセット】点心に選べるメインやデザート全7皿+乾杯酒付きにUPグレード
店舗名：DimDimSum 新宿マルイ本館店
住所：東京都新宿区新宿3-30-13 新宿マルイ本館 8F
提供期間：通年
利用可能人数：2人〜4人
料金：3,300円
※税・サ込
◆TOMBOY 新宿店（新宿）
全7品の多国籍ランチがいただける、新宿駅直結のオアジアンリゾート空間
新宿駅直結という好立地に位置する「TOMBOY 新宿店」は、オリエンタルな雰囲気が漂うダイニングカフェ。アジアンリゾートを思わせるおしゃれな空間で、都会の喧騒から離れてプチ旅行気分を味わえる。
こちらでは、タイ料理やイタリアン、インドカレーなど多国籍な料理をカジュアルに楽しめる金土日祝限定の「アジアンランチ」を用意。生春巻きやタンドリーチキンなど人気のアジアンメニュー全7皿がラインナップ。食べ応えのあるメニューが揃うので、お腹も心も大満足できるはず。
メッセージプレートが付いているので、お祝いシーンやサプライズ演出にもおすすめ。大切な友達とのランチや記念日のデートなどでも重宝しそう。
【アジアンランチ】生春巻きやタンドリーチキンなど全7皿+メッセージプレート
店舗名：TOMBOY 新宿店
住所：東京都新宿区新宿3丁目27-4 新宿御幸ビル B1F
提供期間：2025/1/1（水・祝）〜
利用可能人数：1人〜24人
料金：3,500円
※税・サ込
画像：HANDBAKESルミネ新宿2店、TOMBOY新宿店 ※画像はイメージです
梅雨どきの雨の日でも濡れずに行ける、新宿の駅直結レストランをピックアップ。気軽に行ける3,500円以下のランチを厳選しました。パスタなどが選べるプリフィクスコースや9種類のお肉が味わえる焼肉ランチなど、プチご褒美にもぴったりの内容。土日祝に予約できるから、ショッピング途中のランチ、女子会や家族での食事にもおすすめ！
・新宿駅、新宿三丁目駅、西新宿駅から雨に濡れずに行ける、駅直結レストランをピックアップ。土日祝3,500円以下のランチを厳選
・ベルサイユの豚西新宿：西新宿駅直結のアイランドタワー内。「ご褒美ランチ」は、メインやパスタorリゾットなど全8品
・熟成和牛焼肉エイジング・ビーフTOKYO新宿三丁目店：新宿三丁目駅直結。熟成和牛をはじめ、全9種のお肉を少しずつ味わえるランチコースがおすすめ
・HANDBAKESルミネ新宿2店：新宿駅直結のルミネ新宿2の3階に位置。プリフィックスコースはパスタやデザートが選べる
・DimDimSum新宿マルイ本館店：新宿三丁目駅直結の新宿マルイ本館内にある香港飲茶のお店。全7品が揃うプレミアムなランチセットを
・TOMBOY新宿店：新宿駅直結の好立地。「アジアンランチ」は人気のアジアンメニュー7皿が味わえる
◆ベルサイユの豚 西新宿（西新宿）
西新宿駅直結の広々空間で楽しむ、全8品のご褒美ランチ
東京メトロ西新宿駅直結の「ベルサイユの豚 西新宿」は、厳選された銘柄豚や希少価値の高い国産和牛のグリル料理が味わえるイタリアン。会社の同僚とのランチや女子会にぴったりな、広々とした空間も特徴。
こちらでいただけるのは、乾杯アルコールが付いた全8品の「ご褒美ランチ」。新鮮なサラダやスープ、香ばしい焼きたてバケットのほか、メインにはハーブチキンのグリルを用意。メインは＋500円で国産牛の赤身肉に変更することもできる。さらに、濃厚チーズクリームリゾットorミートソースパスタが選べるほか、本日のデザートやソフトドリンク・スープバーまでセットになっていて満足感たっぷり。
新宿アイランドタワー内に位置する立ち寄りやすさも魅力のバルで、贅沢なひとときを過ごして。
【ご褒美ランチ】選べるメインやデザートプレート付き全8品+乾杯アルコール付
店舗名：ベルサイユの豚 西新宿
住所：東京都新宿区西新宿6-5-1 アイランドタワー B1F
提供期間：2026/5/11（月）〜
利用可能人数：2人〜80人
料金：2,500円
※税・サ込
◆熟成和牛焼肉 エイジング・ビーフ TOKYO 新宿三丁目店 （新宿三丁目）
熟成肉など9種類が味わえる焼肉ランチを、新宿三丁目駅直結のダイニングで
新宿三丁目駅直結という抜群のアクセスを誇る「熟成和牛焼肉 エイジング・ビーフ TOKYO 新宿三丁目店」。和牛のスペシャリストが厳選した黒毛和牛を約30日間熟成させたお肉を、無煙ロースター完備のおしゃれなダイニングで堪能できる。
おすすめのプランは、気軽に上質なお肉を楽しめる「ランチAコース」。厳選した熟成和牛をはじめ、ハラミや氷温熟成豚姫ロースなど全9種のお肉を少しずつ味わえるのが魅力。前菜のキムチや創作ナムル、チョレギサラダ、ライス、スープに加え、食後にはカフェでひと息つけるから、充実したランチタイムが過ごせる。
大切な人とのランチデートや自分へのご褒美に、うまみが濃縮した熟成肉の焼肉をカジュアルに楽しんで。
【ランチAコース】ハラミや熟成和牛赤身など9種
店舗名：熟成和牛焼肉 エイジング・ビーフ TOKYO 新宿三丁目店
住所：東京都新宿区新宿3-5-4 レインボービレッジビル 6F
提供期間：通年
利用可能人数：2人〜12人
料金：2,500円
※税・サ込
◆HAND BAKES ルミネ新宿2店（新宿）
新宿駅直結。好みのパスタと手作りタルトが選べるプリフィックスランチ
新宿駅直結、ルミネ新宿2の3階に位置する「HAND BAKES」は、こだわりの手作りメニューに目を奪われるおしゃれなカフェ。女子会やショッピングの合間、ひとり時間にも気軽に立ち寄れる雰囲気が漂っている。
こちらで楽しめるのは、パスタやデザートを好みでセレクトできる「プリフィックスコース」。生ハムとマッシュルームのサラダから始まり、季節ごとにメニューが変わるパスタ3種類からお気に入りの1皿を、デザートには毎日店内で焼きあげる自慢のタルトから好きなものを選べる。食後にはコーヒーまたは紅茶もセットに。
お買い物の合間のプチご褒美として、気軽にリザーブして。
【プリフィックスコース】パスタやデザートをお好みでセレクト+食後のカフェ
店舗名：HAND BAKES ルミネ新宿2店
住所：東京都新宿区新宿3丁目38-2 ルミネ新宿2 3F
提供期間：2024/12/26（木）〜
利用可能人数：1人〜8人
料金：2,800円
※税・サ込
◆DimDimSum 新宿マルイ本館店（新宿三丁目）
新宿三丁目駅直結の駅近店でプレミアムな香港飲茶ランチを
新宿三丁目駅直結の新宿マルイ本館内にある「DimDimSum 新宿マルイ本館店」は、香港の点心師が腕を振るう本格的な香港飲茶をリーズナブルに楽しめるお店。ノスタルジックな香港を彷彿とさせる店内で、手作りの点心をいただくことができる。
注目は、土日祝限定で登場する乾杯酒付きの「プレミアムランチセット」。本日の前菜をはじめ、色とりどりの点心やパリッと揚がった点心、選べるメインに絶品スイーツまで全7皿が堪能できる贅沢な内容。さらに中国茶のティーポットも付いてくる。
多彩なラインナップに、ランチデートや友人とのランチ会でも会話がはずむはず。
【プレミアムランチセット】点心に選べるメインやデザート全7皿+乾杯酒付きにUPグレード
店舗名：DimDimSum 新宿マルイ本館店
住所：東京都新宿区新宿3-30-13 新宿マルイ本館 8F
提供期間：通年
利用可能人数：2人〜4人
料金：3,300円
※税・サ込
◆TOMBOY 新宿店（新宿）
全7品の多国籍ランチがいただける、新宿駅直結のオアジアンリゾート空間
新宿駅直結という好立地に位置する「TOMBOY 新宿店」は、オリエンタルな雰囲気が漂うダイニングカフェ。アジアンリゾートを思わせるおしゃれな空間で、都会の喧騒から離れてプチ旅行気分を味わえる。
こちらでは、タイ料理やイタリアン、インドカレーなど多国籍な料理をカジュアルに楽しめる金土日祝限定の「アジアンランチ」を用意。生春巻きやタンドリーチキンなど人気のアジアンメニュー全7皿がラインナップ。食べ応えのあるメニューが揃うので、お腹も心も大満足できるはず。
メッセージプレートが付いているので、お祝いシーンやサプライズ演出にもおすすめ。大切な友達とのランチや記念日のデートなどでも重宝しそう。
【アジアンランチ】生春巻きやタンドリーチキンなど全7皿+メッセージプレート
店舗名：TOMBOY 新宿店
住所：東京都新宿区新宿3丁目27-4 新宿御幸ビル B1F
提供期間：2025/1/1（水・祝）〜
利用可能人数：1人〜24人
料金：3,500円
※税・サ込