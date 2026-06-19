UGREEN新作シリーズは8.6mm薄型モバイルバッテリーとブランド史上最小の充電器

スマホにタブレット、PCにノイキャンイヤホンと、外出時に携帯するアイテムが年々増えていますよね。と同時に常に付きまとうのが充電問題。どんなに使えるアイテムであれどバッテリーがなくなればただ使えない重〜い塊に…。

それは絶対に避けたいからこそ、モバイルバッテリー＆充電器は必携。オールマイティに対応できるよう備えると、バッテリー容量もおのずに増えてきます。と同時に重さと大きさも気になってくるところ。ならば、いっそのこと薄型モバイルバッテリーと急速充電のセットに替えて身軽になってみてはいかがでしょう。

デバイス周辺機器を展開するUGREEN（ユーグリーン）から発売の「Air」は、薄型・小型・軽量を極めた新シリーズ。ブランド史上最小となる充電器、そしてわずか約8.6mmの超薄型のモバイルバッテリーなど合計4製品が登場しました。同シリーズは肌身離さず持ち歩けることを前提に開発。軽いだけじゃない！ その充電の速さも加え、使用時の快適さを追求。まさに携帯性に特化したシリーズなんです。

▲「MagFlow Air 5000mAh モバイルバッテリー MagSafe対応 15W」

まずは、シリーズの目玉でもある「MagFlow Air 5000mAh モバイルバッテリー MagSafe対応 15W」（6580円）から。薄さは驚異の約8.6mmと1円玉6枚を重ねた高さと同等レベル。Qi2規格でピタッとスマホの背面に吸着、最大15Wで急速充電。約126gと軽く、その薄さとともに充電していることを忘れてしまうほど一体化！

ちなみに薄さの秘密はATL製セルを採用していること。膨張率が非常に低く、熱暴走や発火のリスクも軽減し安全に長期間使えるうえ、スリム化に貢献しています。ほかにも“SmartCharge”技術で接続機器を自動判別、最適な電流分配で安全で効率的な充電を叶えてくれます。

容量は5000mAhとスマホの満充電1回分。週末のお出掛けや外回りほか、必要な分だけ欲しい時お守り的に1つ持っておきたい！なんてシーンで活躍してくれますよ。

▲「MagFlow Air 10000mAh モバイルバッテリー MagSafe対応 15W」

続いては「MagFlow Air 10000mAh モバイルバッテリー MagSafe対応 15W」（8480円）。こちらはスマホの満充電2回分の容量＆約13.9mmの薄型ボディがポイントです。こちらもQi2規格に対応、MagSafe同様に最大15W急速充電が可能です。

重さも213gと片手持ちでも軽々。また、ストラップとしても使えるUSB-Type-Cケーブルを内蔵。USBポート、ケーブル使用の場合は単独使用時最大30W入出力に対応しており、外出先でのPC充電や、1泊2日の出張などで重宝するはず。

▲「Nexode Air 65W急速充電器（ケーブルセット）」

さらに、同時発売の「Nexode Air 65W急速充電器（ケーブルセット）」（4580円）は外出先での急速充電にぴったり。従来製品と比べ約74％も小型化（33×31×40.4mm）しながらも最大65Wと高い出力を誇り、iPhone 17 Pro Maxなら30分で約68%までハイスピードで充電できます。さらに独自開発のGaNチップ“GaNInfinity”により、高耐圧かつ低損失での電力変換（エネルギー変換効率≧93％）を実現。小型化＆高出力に加え、発熱対策もバッチリです。

ほかにもトリクル充電（微弱電流モード）を搭載しているので、就寝時をはじめ長時間充電時の過充電を防ぎ、バッテリーを優しく保護してくれるなどメリットも。バッテリー自体を長持ちさせたい人にもうってつけ。さらに、折りたたみ式プラグで携帯時もスッキリ収納ができますよ。なお、ケーブルなしの45W版「Nexode Air 45W急速充電器」（3580円）も発売中です。

もはや外出時の必携アイテムとなったモバイルバッテリーと充電器。超小型アイテムを導入することで、よりフレキシブルに仕事やレジャーが楽しめそうです。

>> UGREEN「Airシリーズ」

＜文／GoodsPress Web＞

【関連記事】

◆安全性が問われているモバイルバッテリー。Ankerが出した答えとは

◆発熱を抑えて安全充電。CIO発の半固体系モバイルバッテリーはケーブル付きで至れり尽くせり

◆発熱、膨張、液漏れリスクを大幅低減。「準固体モバイルバッテリー」に注目！