30代公務員女性の夏ボーナス予想「55万円を超えそうだが、仕事量に見合うかは微妙」
夏のボーナスシーズン到来。ここではAll Aboutが実施した「2026年夏のボーナスに関するアンケート」から、中部地方にお住まいの30代女性のケースをご紹介します。
年代性別：30代女性
同居家族構成：本人のみ
住まいの地域：中部地方
職種：地方公務員
雇用形態：正規職員
勤務年数：5〜10年
年収：450万円
現預金：150万円、リスク資産：56万円
2026年の夏ボーナスについては「55万円」を超えると予想。金額は例年と比べて「増えそう」とのことです。
その理由として「号俸が上がった（昇給した）ので少し上がると思う」と語っています。
ちなみに、ここ4年の夏ボーナスの推移は「2025年は55万円、2024年は47万円、2023年は40万円、2022年は36万円」とあり、着実に増加してきています。
その理由として「仕事量が多く、金額と見合っているかと言われると微妙だから」とコメント。
周囲からはボーナスについて「うらやましがられることがある」と言い、実際に「家族にボーナスの額を伝えたらうらやましがられた。公務員だから仕方ないのかなと思った」と語っています。
しかし、物価高の影響を受け、「なるべく生活費には使いたくないが、状況によっては、そちらに回す割合が増えるかもしれない」とのこと。また「車検代が前回より少し高かった」こともあり、「貯金にどのくらい回せるか不安」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィールペンネーム：みや
年代性別：30代女性
同居家族構成：本人のみ
住まいの地域：中部地方
職種：地方公務員
雇用形態：正規職員
勤務年数：5〜10年
年収：450万円
現預金：150万円、リスク資産：56万円
「夏ボーナスは55万円超予想。昇給で前年よりも増加見込み」今回の投稿者は、地方公務員として自治体で働く、みやさん。
2026年の夏ボーナスについては「55万円」を超えると予想。金額は例年と比べて「増えそう」とのことです。
その理由として「号俸が上がった（昇給した）ので少し上がると思う」と語っています。
ちなみに、ここ4年の夏ボーナスの推移は「2025年は55万円、2024年は47万円、2023年は40万円、2022年は36万円」とあり、着実に増加してきています。
「仕事量が多く、金額と見合っているかは微妙」今の仕事内容にボーナス額が見合っているかとの問いには、「どちらとも言えない」みやさん。
その理由として「仕事量が多く、金額と見合っているかと言われると微妙だから」とコメント。
周囲からはボーナスについて「うらやましがられることがある」と言い、実際に「家族にボーナスの額を伝えたらうらやましがられた。公務員だから仕方ないのかなと思った」と語っています。
「まず車検代と車の保険料として20万円」今回のボーナスは車検・保険料と貯金・投資などに充てる予定とあり、具体的には「車検代と車の保険料として20万円ほど。あとは特定の趣味があるのでそれに2万円ほど。残りは貯金と投資」と計画を立てています。
しかし、物価高の影響を受け、「なるべく生活費には使いたくないが、状況によっては、そちらに回す割合が増えるかもしれない」とのこと。また「車検代が前回より少し高かった」こともあり、「貯金にどのくらい回せるか不安」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)