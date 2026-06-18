天鷹酒造『ウマ娘』トウカイテイオーの蜂蜜酒発表 意外な飲み方紹介「はちみーのおさけ」
天鷹酒造株式会社は18日、『ウマ娘 プリティーダービー』とコラボし、「トウカイテイオー はちみーのおさけ」を6月23日15時より、天鷹酒造公式オンラインショップにて発売することを発表した。
【画像】甘そう！アイスにかける！？「はちみーのおさけ」おススメの飲み方
「トウカイテイオー はちみーのおさけ」は『ウマ娘 プリティーダービー』とのコラボによる蜂蜜酒。はちみつの優しい甘さと爽やかな香りで、飲めばきっと元気になれるお酒となっている。
トウカイテイオーと「はちみー」ドリンクをイメージしたオリジナルコラボパッケージにて販売する。
おすすめの飲み方は、キンキンに冷やしても、ホットにしても美味しく飲める。ストレート、ロック、炭酸割り、お湯割り、どの方法でも楽しめ、バニラアイスなどにかけても美味しいという。
こだわりは、国産蜂蜜と日本酒酵母を使用し、蜂蜜の甘味と醸造酒ならではの上品な香りを楽しめるように造った。初心者でも飲みやすく、蜂蜜好きも楽しめるお酒になっている。
■トウカイテイオー はちみーのおさけ
容量：720ml
アルコール分：6度
原材料：蜂蜜（国産）
価格：4,900円（税抜）＋送料
発売日：2026年6月23日（火）15:00
【画像】甘そう！アイスにかける！？「はちみーのおさけ」おススメの飲み方
「トウカイテイオー はちみーのおさけ」は『ウマ娘 プリティーダービー』とのコラボによる蜂蜜酒。はちみつの優しい甘さと爽やかな香りで、飲めばきっと元気になれるお酒となっている。
トウカイテイオーと「はちみー」ドリンクをイメージしたオリジナルコラボパッケージにて販売する。
こだわりは、国産蜂蜜と日本酒酵母を使用し、蜂蜜の甘味と醸造酒ならではの上品な香りを楽しめるように造った。初心者でも飲みやすく、蜂蜜好きも楽しめるお酒になっている。
■トウカイテイオー はちみーのおさけ
容量：720ml
アルコール分：6度
原材料：蜂蜜（国産）
価格：4,900円（税抜）＋送料
発売日：2026年6月23日（火）15:00
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