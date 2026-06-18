グラビア話題の井口裕香、お尻など強調！筋トレ中のオフショットに反響「肩がたくましい」「背中すてき」
声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香が、自身のインスタグラムを更新。ジムでトレーニングした際のオフショットを投稿すると、お尻や大胆ボディを強調した姿がネット上で話題になっている。
【写真】お尻デカすぎ！大胆ボディ強調 筋トレ中の井口裕香
グラビアの仕事が急増し、定期的にトレーニング中のオフショットを投稿しているが、今回は「さいきんのトレーニングまとめ！今日も運動した！たのしかった！」と写真を大量に投稿。
お尻を鍛える写真などもあり、「身体も口も動かすから（うるさい）おわった後は身体だけじゃなくて頭も心もすっきりしている〜〜〜！」とし、「わたしはちょいちょい、まりもっこり顔 ちょいちょい、背中たくましい こんなに背中たくましいのに懸垂は苦手」と打ち明けた。
これにファンは「こんなに頑張ってるからこそ、あの美貌・スタイルなんですよね！カッコいいです！」「背中、とてもすてきですね」「ナイスバディです」「肩がたくましい」などと反応している。
井口は2002年に声優デビューし、07年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』の天海春香役で初主演を果たし、主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役 ）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。13年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー 。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。
【写真】お尻デカすぎ！大胆ボディ強調 筋トレ中の井口裕香
グラビアの仕事が急増し、定期的にトレーニング中のオフショットを投稿しているが、今回は「さいきんのトレーニングまとめ！今日も運動した！たのしかった！」と写真を大量に投稿。
これにファンは「こんなに頑張ってるからこそ、あの美貌・スタイルなんですよね！カッコいいです！」「背中、とてもすてきですね」「ナイスバディです」「肩がたくましい」などと反応している。
井口は2002年に声優デビューし、07年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』の天海春香役で初主演を果たし、主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役 ）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。13年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー 。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。