【ヤスミン】 8月3日 実装予定

カプコンは6月18日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC（Steam）用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6（以下、スト6）」において、新キャラクター「ヤスミン」のゲームプレイトレーラーを公開した。

【『ストリートファイター6』ヤスミン（Yasmine）ゲームプレイトレーラー】

Year 4最初の追加キャラクターとなる「ヤスミン」。フィリピンの伝統武術”エスクリマ”を駆使した俊敏で軽快な動きを得意としている。ゲームプレイトレーラーでは、カランビットナイフを用いた突進技や空中機動変化、ブーメランのような軌道を見せる弾技などが確認できる。

なお、「ヤスミン」は8月3日に実装予定だ。

「ヤスミン」必殺技紹介

「ダロイ・ン・トゥビグ」

【Outfit 2】

「ダロイ・ン・トゥビグ」は、通常技からのコンボ始動として有効で、素早く前進しながら連続攻撃する技。この技から「アロン」に派生でき、一連の斬撃を繰り出す。初段の強度により技の性質が変化し、フィニッシュも異なる。

OD版は弱攻撃からコンボに繋げられ、スーパーアーツへのキャンセルも可能。「アロン」を強化して相手を大きく吹き飛ばす攻撃へと変化させる。OD版がヒットした場合は、後述する「バヤニ・モード」を維持できる。

「アロン」

「アロン」は、ヒットすると「バヤニ・モード」に突入。ナイフが青く輝き、強化されたフィニッシュ攻撃へと変化する。弱版はダウンを奪い、中版は相手を地面でバウンドさせ、強版は通常よりも相手を高く打ち上げ、さらに追撃チャンスを生み出す。

なお、技終了後は「バヤニ・モード」が解除される。

「タリム・ン・ハンギン」

「タリム・ン・ハンギン」は、前方へ回転しながらカランビットナイフで切りつける技。弱版はフェイントとして優秀で、中版・強版は前方へ大きく移動する特徴があり、相手への接近を兼ねた奇襲として有効。中版はガードされても隙が少なく、強版はやや発生が遅いものの、ガードされてもヤスミンが先に動ける。

「タリム・ン・ハンギン」がヒットするとバヤニ・モードへ移行。OD版はガードされるとリスクを伴うが、ヒット時は相手を打ち上げ、追撃のチャンスになる。

「ムカ・ン・ランギット」

「ムカ・ン・ランギット」は、前方に回転しながら飛び上がる技。入力ボタンの強度により移動距離が変化し、2種類の技に派生できる。いずれの派生もOD版はガードさせても隙が少ない。先に動けることもあるので、積極的に攻めていくのに有効だ。

1つ目の派生技は「クロッグ」。急降下しながら鷹の爪のように相手を蹴りつける。発動するボタン強度で落下する角度を変化させられ、ガードされても隙が少ない。ヒット時は弱攻撃からコンボに繋げられる。

2つ目の派生技は「ウラン」。逆さ回転しながら相手を攻撃する技。相手の背面を狙うと効果的であり、うまくヒットすれば追撃も可能。

「リパ・ン・アギラ」

「リパ・ン・アギラ」は上空に向かって蹴りを行なう対空技。当たれば連続で蹴りを叩き込み、コンボの締めにも適している。OD版は無敵技になっており、切り返し技としても有効。

「パンギル・サ・リクラン」

「パンギル・サ・リクラン」は、ブーメランのように軌道を描く飛び道具で、ボタン強度によって飛距離が変化する。発生はやや遅いが、連携や崩しにおいて強力な択を迫ることが可能だ。

ヤスミン自身が攻撃を受けると「パンギル・サ・リクラン」は消えてしまうため、隙を見せないように注意して使う必要がある。OD版は3ヒットとなり、さらなる攻めの機会を生み出す。

SA1「ヒワン・ン・カラヒタン」

SA1「ヒワン・ン・カラヒタン」は相手を蹴り上げて捕まえた後、勢い良く地面に叩き付ける技。発生時に無敵時間があり、切り返しや割り込みに有効だ。また、ヒット時はバヤニ・モードに移行する。

SA2「ナカタゴン・ラカス」

SA2「ナカタゴン・ラカス」は強化技。発動後一定時間、バヤニ・モードを維持したまま強化版必殺技が使用可能となる。発動中は、素早く前方へ移動して攻撃後に相手の背後に回る専用技「リニャ・ン・リワナグ」が使用可能になる。さらにOD版の「アロン」も性能が変化し、エネルギーの刃で相手を斬り刻む強力な技へと進化する。

SA3「パムムカドカッド・ン・サンパギータ」

SA3「パムムカドカッド・ン・サンパギータ」は、相手を回転させながらエネルギーを集め、一気に粉砕する大技。無敵時間を利用した切り返しや、コンボに組み込むと有効だ。

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