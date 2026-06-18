「阪神１０−３楽天」（１７日、甲子園球場）

阪神が１２安打１０得点の快勝で交流戦最終戦を締めくくり、ヤクルトと並ぶ２位に浮上した。二回に大山悠輔内野手（３１）が楽天・前田健から左翼席へ今季甲子園初となる先制８号２ラン。六回には犠飛を放ち２安打３打点。先発・大竹は６回６０球で三塁すら踏ませず３安打無失点で１カ月半ぶりとなる３勝目を挙げた。デイリースポーツ評論家の岡義朗氏はドラフト１位・立石の登録抹消に伴い三塁に戻った佐藤輝について「ハンドリングの良さと外野手としての『残像』を感じさせた」と指摘した。

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佐藤輝のハンドリングの良さと外野手としての『残像』を感じたゲームだった。この日は今季交流戦で初めて三塁で先発出場。外野から内野に戻るということで不安を感じていたかもしれない。

まず三塁のポジションは打者との距離も近く打球も速いのでグラブさばきが大事。この日の四回１死一塁。辰己の放った速いゴロに佐藤輝は瞬時の判断で打球にグラブを垂直に出して好捕し併殺を完成させた。グラブの出し方を間違えたら、例えば土手の部分で弾いてしまうことになりかねなかった。好投してきた先発・大竹に、より良いリズムを与えるプレーだ。

そして八回１死二、三塁。石原の三塁キャンパスを抜けそうな打球を飛びつきながら好捕。ただ、直後の一塁送球が大山の頭上を超えるような悪送球に。本塁などに強く速い送球が求められる外野手としての残像が多少、あったのかもしれない。

このような状況での三塁守備は一塁に低い送球、もしくはワンバウンド送球を意識することが大事だ。内野手としてのプレーの感覚を戻してほしい。