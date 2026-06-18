Hey! Say! JUMP、TVアニメ『小３アシベ QQゴマちゃん』主題歌「CUE CUE CUTE」6月22日配信リリースが決定！

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Hey! Say! JUMPの新曲「CUE CUE CUTE」が、6月22日に配信リリースが決定した。

「CUE CUE CUTE」は、毎週日曜あさ7:00から、テレ東系6局ネット「アニもり！」内にて好評放送中の『小３アシベ QQゴマちゃん』主題歌。一度聴いたらクセになるリリックを軽快なバンドサウンドにのせ思わず心躍るCUE CUE CUTEなハートフルソングに仕上がっている。

19年の軌跡が築いた完全無欠アイドルHey! Say! JUMPより収まらない愛を春夏秋冬一生懸命何万回もお届けする。四字熟語や呪文、会話を織り交ぜたリリックで子供心を呼び覚まし、ゴーインマイウェイ！家族・恋人・友達全員まるっとキュートに楽しんでほしい。

現在TikTok音源が先行配信中！さらに「CUE CUE CUTE」配信を記念して、Hey! Say! JUMPの楽曲全部まるっと入ったプレイリストも公開された。

●配信情報

Hey! Say! JUMP

「CUE CUE CUTE」

6月22日(月) 0:00より各配信サービスにて順次ダウンロード・ストリーミング配信開始！

配信リンクはこちら

https://HeySayJUMP.lnk.to/CCC

Hey! Say! JUMP ALL SONGS

配信中

配信リンクはこちら

https://HeySayJUMP.lnk.to/ALLSONGS

プレオーダー & ダウンロードキャンペーン決定！

対象の⾳楽配信サービスで「CUE CUE CUTE」をダウンロードし、応募期間内に特設サイトからご応募いただいた⽅全員にオリジナル画像をプレゼントいたします。

※オリジナル画像は各⾳楽配信サービスによってデザインが異なります

詳細はStorm Labels HPへ

https://web.storm-labels.co.jp/s/st/news/detail/14542

アーティストフォローキャンペーン決定！

対象の⾳楽配信サービスで「Hey! Say! JUMP」をフォローし、応募期間内にDigital Single「CUE CUE CUTE」特設サイトからご応募いただいた⽅全員にオリジナル画像をプレゼント。

詳細はStorm Labels HPへ

https://web.storm-labels.co.jp/s/st/news/detail/14541

関連リンク

Hey! Say! JUMP Storm Labels【X】公式アカウント

https://x.com/JUMP_Storm