TWS、“一緒だから楽しい”夏をとらえた映像公開 日本2ndシングルコンセプトフィルム
6人組ボーイグループ・TWS（SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、JIHOON、KYUNGMIN）が、8月4日にJapan 2nd Single「SODA SODA」をリリースする。それに先立って、「Concept Film A」を公開した。
【ライブ写真】キュートすぎる！ハートからチラリとのぞくTWS ・SHINYU
今回公開された「Concept Film A」は、海辺でSHINYUがビデオカメラを取り上げるシーンからスタートする。「これ、誰が撮ったんだろう…？」という疑問を抱きながら、海辺で遊ぶTWSを撮影した映像をメンバー全員で見ていると、突然映像が途切れてしまう。場面は切り替わり、スイカを食べているYOUNGJAE。スイカを完食したはずなのに、振り返ると食べたはずのスイカではなく、新しいスイカが出現し戸惑う。
海辺を散歩するHANJINは、瓶に入った手紙を発見し、中身を見ると「君の夏をずっと見守ってきた」というメッセージがあり、驚く。JIHOONはノートに何かを書き込もうとした瞬間、晴れた日に突然雨が降り出して戸惑う。DOHOONはトラックの荷台に置かれていたカセットテープを聞こうとしたら突然の雑音がして驚いて走り去る。
KYUNGMINは海辺で砂浜に「TWS」と書いていたら、遠くに帽子をかぶった顔のように見える何かを発見して驚いて逃げていく。6人6様の不思議な夏の日の体験のように見えたが、実はすべてメンバー同士のいたずらだったことが、SHINYUの映像で明かされるというストーリーになっている。
きょう18日午後10時には公式フォト「Official Photo A」バージョンが公開される予定。青春のひと時を切り取ったような「SODA SODA」の公式フォトにも期待が高まる。
Japan 2nd Single「SODA SODA」には、青春のきらめく瞬間を詰め込んだ日本オリジナル曲を含む3曲が収録される。今年の夏はTWSの炭酸のようにシュワっと弾けるときめきが詰まった楽曲で彩られる。
【ライブ写真】キュートすぎる！ハートからチラリとのぞくTWS ・SHINYU
今回公開された「Concept Film A」は、海辺でSHINYUがビデオカメラを取り上げるシーンからスタートする。「これ、誰が撮ったんだろう…？」という疑問を抱きながら、海辺で遊ぶTWSを撮影した映像をメンバー全員で見ていると、突然映像が途切れてしまう。場面は切り替わり、スイカを食べているYOUNGJAE。スイカを完食したはずなのに、振り返ると食べたはずのスイカではなく、新しいスイカが出現し戸惑う。
KYUNGMINは海辺で砂浜に「TWS」と書いていたら、遠くに帽子をかぶった顔のように見える何かを発見して驚いて逃げていく。6人6様の不思議な夏の日の体験のように見えたが、実はすべてメンバー同士のいたずらだったことが、SHINYUの映像で明かされるというストーリーになっている。
きょう18日午後10時には公式フォト「Official Photo A」バージョンが公開される予定。青春のひと時を切り取ったような「SODA SODA」の公式フォトにも期待が高まる。
Japan 2nd Single「SODA SODA」には、青春のきらめく瞬間を詰め込んだ日本オリジナル曲を含む3曲が収録される。今年の夏はTWSの炭酸のようにシュワっと弾けるときめきが詰まった楽曲で彩られる。