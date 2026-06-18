キスからベッドへ… 一線を越えた原菜乃華“るな”の未来とは 18日放送『るなしい』最終話【あらすじ】
テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30）の第11話が11日、放送され、終盤の描写に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】一線を越えた先に… 抱き合う原菜乃華
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章（ケンショー）役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
最終話では、ケンショーと関係を持ったことで純潔を失ったるな。火神の禁忌を破ったことにより、火神に見放されたことを悟ったるなは、信者からの信頼も全てを失い自暴自棄になる。
人生を懸けて払う「代償」とは。何を信じ、何を疑い、何に命を燃やして生きるのか。そして、それぞれが選んだ未来とは。郷田るなに最大の敬意を。宗教純愛サスペンス、堂々完結。
【場面写真】一線を越えた先に… 抱き合う原菜乃華
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章（ケンショー）役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
最終話では、ケンショーと関係を持ったことで純潔を失ったるな。火神の禁忌を破ったことにより、火神に見放されたことを悟ったるなは、信者からの信頼も全てを失い自暴自棄になる。
人生を懸けて払う「代償」とは。何を信じ、何を疑い、何に命を燃やして生きるのか。そして、それぞれが選んだ未来とは。郷田るなに最大の敬意を。宗教純愛サスペンス、堂々完結。