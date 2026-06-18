【難解略語】「GX」が何の略か分かりますか？　近年大注目されている…

突然ですが、「GX」が何の略か知っていますか？

知識をつけておこう！

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「グリーントランスフォーメーション」でした！

GXとは、「グリーントランスフォーメーション」の略語です。化石燃料への依存から脱却し、再生可能エネルギーや水素、アンモニアなどのクリーンエネルギーへと社会全体を転換させていく取り組みを指します。

単にエネルギーの種類を変えるだけでなく、産業構造や経済システムそのものを変革し、脱炭素と経済成長を同時に実現することを目指している点が大きな特徴です。IT分野の「デジタルトランスフォーメーション（DX）」になぞらえて生まれた言葉で、近年、政府や企業の政策・戦略において頻繁に使われるようになりました。

日本では2022年に政府がGX実行会議を設置し、2050年カーボンニュートラルの実現に向けたロードマップを策定しました。企業においても、温室効果ガスの排出削減目標を掲げたり、再生可能エネルギーの導入を進めたりする動きが加速しています。

地球温暖化対策が世界的な喫緊の課題となる中、GXは環境問題への対応にとどまらず、新たなビジネスチャンスや雇用創出につながる成長戦略としても注目を集めています。

次回の難解略語もお楽しみに！

【難解略語】「NG」が何の略か分かりますか？ 「Not Good」と多くの人が間違えます…！