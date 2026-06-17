横浜流星、心身の整い方明かす「自分に戻る時間も大切」 「リセットされるような感覚」で美容も意識
俳優の横浜流星が17日、都内で行われた「シュウ ウエムラ表参道ヒルズ本店 shu:ART stage オープニングイベント」に登壇。美容についてトークを展開した。
【全身ショット】気迫あふれるオーラ！ブラックコーデで登場した横浜流星
イベントでは、心身のケアについての話題になり、横浜は「空手をやっていたので、常に鍛えていたいんですよ」と話し始め、「役によっては体型を変えないといけないし、その生活をしないといけないので、役によって自分の日常生活が変わっていってしまう」と役者ならではの難しさを口にした。
役作りのためにルーティンを作らないようにしているとしつつも、「自分に戻る時間も大切なので、お湯に浸かったり、サウナに行ってリフレッシュしたりとか、格闘技を見てとか、自分の時間を大切にして心を整えています」とほほ笑んだ。
忙しい日々の中でも、スキンケアには気を付けているそう。仕事でメイクすることがあり、クレンジングと化粧水を使用しているという。「オフになれるような、リセットされるような感覚があります」と整い方を明かした。
19日オープンの同店舗では、パーソナライズされた新サービスとして、1分でAIが骨格の黄金比を分析する「3D フェイススキャニング」をブランド初導入。メイクアップアーティストによる技術とテクノロジーの融合により、最先端の美の体験を提供する。
【全身ショット】気迫あふれるオーラ！ブラックコーデで登場した横浜流星
イベントでは、心身のケアについての話題になり、横浜は「空手をやっていたので、常に鍛えていたいんですよ」と話し始め、「役によっては体型を変えないといけないし、その生活をしないといけないので、役によって自分の日常生活が変わっていってしまう」と役者ならではの難しさを口にした。
忙しい日々の中でも、スキンケアには気を付けているそう。仕事でメイクすることがあり、クレンジングと化粧水を使用しているという。「オフになれるような、リセットされるような感覚があります」と整い方を明かした。
19日オープンの同店舗では、パーソナライズされた新サービスとして、1分でAIが骨格の黄金比を分析する「3D フェイススキャニング」をブランド初導入。メイクアップアーティストによる技術とテクノロジーの融合により、最先端の美の体験を提供する。