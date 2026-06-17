おトクで便利な商品がそろう「業務スーパー」。海外の珍しいフードが手軽に楽しめるのも魅力で、「どれを選べばいいかわからない！」という声もよく聞きます。今回は、そんな業務スーパーに8年以上通い続けている育児漫画家・モチコさんが選ぶ「推しビスケット」を紹介します。

業務スーパーLOVERの推しビスケットを紹介！

業務スーパーの様々なお菓子を食べてきましたが、いちばん好きなお菓子…いや不動の1位が「イタリアンビスケット（クランベリー＆セサミ）」。 四角いビスケットが200g入っています（買ったものは20枚入っていました）。

【写真】気になる1位は？

しばらくの間、近所の業務スーパーには置かれていなかったのですが、最近復活。2袋買いました。ありがとう、近所の業スー！

好きポイントはこちら。

・かためのザクザクボロボロ食感

・クランベリーの甘酸っぱさとゴマの風味

・甘すぎない生地

・トランス脂肪酸ゼロで罪悪感が軽い

・コーヒーとの相性が5億点

そして、断面を見てください。私の言いたいことが伝わるはず…！

こちらのイタリアンビスケット、「ヘーゼルナッツ&ココア味」と「ハチミツ味」もあるんですが、この「クランベリー＆セサミ味」が群を抜いて好きです。本当おいしい。これから先の人生、3つしかお菓子を食べられませんって言われたら間違いなく1個はこれです。（あとはチョコミントアイスとカカオ分の高いチョコレートかな…）

こんなにおいしくて、200gも入っているのにお値段は168円（税抜）っていうのもいいですよね。良心的です。

ひとつ困ってしまうのは個包装じゃないこと。1パックに、2袋に分けて100g（約10枚）ずつまとめて入っています。毎回ラップして保存するのは面倒なのですが…でも、それも許せるくらい好き。

業スーが近くにある人、口の中の水分もっていかれるハード系のお菓子が好きな人、ぜひ食べてみてください。

おいしい幸せを分かち合いたいからっていうのもあるのですが、たくさん売れて業スーの方に人気商品だと認識されたら、「今後も安定して売られるのでは？」という下心もあります。よろしくお願いします！

ライバル登場！？気になるビスケット2種も食べてみた

さて、こんなに濃ゆく愛を語れるビスケットがある私ですが、ある日業スーで見つけてしまったんです…これまた私好みっぽいビスケットを。

それが上記の2種。チョコ＆ココアもヘーゼルナッツもグラノーラも、ザクザク食感もオートミールもホールグレイン（全粒粉）も好き。こんなの大好きになっちゃうじゃん…。ちなみに新作ではなく、6年ほど前から売られていたよう。なんで今まで私の近くに来んかったんや…？

ということで買ってみました。

まず気になる断面はこんな感じ。この断面、期待どおりです。

ということ、まずは「チョコ＆ココア」の方を実食。

・ザクッとしているけれど、私の愛する「イタリアンビスケット」より軽さがある。パラパラ崩れていく感じ

・チョコのかたまりがうれしい

・甘いけど甘すぎず、ほんのり苦味も

・ママ友とのお茶に出したい。コーヒーにも紅茶にも合う

そして、次に「ザクザクオーツ」の方。

・オーツと全粒粉の風味がよい！

・スコーンっぽいシンプルな味で甘すぎないから、食事に添えるとかできそう

・繊維が歯に残る。でもそのモサモサする感じが好き…

・紅茶が合いそう

・ママ友とのお茶で単体で出すというより、甘いものもしょっぱいものも集まったときに出したい

ということで、どっちもおいしくて好みでした。一生食べられる…。

そして、「イタリアンビスケット」を上記2つの特徴と比べるとこんな感じ。

・小麦粉でつくった生地ならではのかたまり感あり。2つの生地より大きいザクザクボリボリ感

・クランベリーとゴマの風味が香ばしい

・2つと比べると生地が甘い（一般的なクッキーなどと比べたらそんなに甘くはないですが）

・ママ友とのお茶では出しまくっている。コーヒーに合う

果たして、業務スーパーの最推しビスケットは…？

ということで、前々から大好きな「イタリアンビスケット クランベリー＆セサミ」、新しく出合った「チョコ＆ココアとヘーゼルナッツのグラノーラビスケット」「ザクザクオーツ＆ホールグレインビスケット」と3種類のビスケットを食べました。どれもめっちゃおいしかったです。

と、ここまで読んでくださった方は思っているでしょう…。「ほんで、どれがいちばんなん？」と…。それぞれ個性も違って、比較するのは難しいんですが、決めました…。

気になる一位は、 やっぱりこの子！ でも本当に味は甲乙つけがたくて…。

全部おいしかったし、全部私のストライクゾーンにハマってきました。選ばなきゃいけないのは辛かった…。

でも、「順位をつけねば」ということで、ちょっとすみませんな決め方なんですが、包装が2袋に分かれているのでこれにしました。あと値段もお手頃なので。「そこかーい！」って思われそうですが、それくらいでしか決められなかった…。全部おいしいんですもん。

ちなみにここまで読んで「どれにしようかな」と悩んでいる方に向けてアドバイスをするならば、

・甘いのがいい。チョコ系→「チョコ＆ココア」

・甘いのがいい。繊維っぽいのは好きじゃない→「イタリアンビスケット」

・甘さは抑えたい。紅茶と食べたい→「ザクザクオーツ」

という感じです。

ちなみに「ザクザクオーツ＆ホールグレインビスケット」クリームチーズを塗って食べてみたのですが…。最高においしい仕上がりとなりましたことを、ここにご報告いたします。

ビスケットが好きな方。なかでも、「かたい、ザクザク感、口の水分もっていかれる系、香ばしさ」を偏愛する仲間の皆様、業務スーパーで見かけたら、ぜひ食べてみてください！