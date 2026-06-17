「阪神−楽天」（１７日、甲子園球場）

楽天の先発・前田健太投手は５回４安打２失点でリードを許して降板。６度目の登板でもＮＰＢ復帰初＆移籍後初勝利を逃した。

二回に大山に先制２ランを浴びたが、三回は三者凡退。四、五回は走者を背負いながらも無失点投球だった。

ＡＢＣ「スーパーベースボール 虎バン主義。阪神×楽天」で解説した阪神前監督の岡田彰布オーナー付顧問は、前田に対して「（球速は）１５１まで出てるけど、高いですね。だからファウル多いでしょ。ストレートの空振りがないんですよね。（今は）ばったばったと三振取るピッチャーじゃないんで。うまく変化球を使って打たせて取るんだけど、でもちょっと高い。（序盤は）力あるからファウルになるけど、球数増えるときついかもね」と話した。実際に初回１死では中野を二ゴロに打ち取ったものの、１３球粘られる場面があった。

今季の前田は変化球主体の投球を続けている。だが、四回１死では佐藤輝に初球の真ん中付近へのチェンジアップを右中間に運ばれる二塁打を許した。「真ん中でしょ。普通に他のバッターと同じ感覚でストライクを取りにいくように見えるよね。ちょっと（不用意のような）そんな感覚に見えるよね」と話した。

今季から楽天に加入した前田はこのし合いまで５試合に登板して０勝２敗、防御率４・８２。この試合は３回途中２失点で降板した５月２０日・日本ハム戦以来の登板だった。

甲子園での登板は、日本では広島に在籍していた２０１５年９月１３日以来、３９３０日ぶり。ＮＰＢ復帰後初勝利を挙げれば、２０１５年１０月２日・中日戦（マツダ）以来、３９１１日ぶりだった。