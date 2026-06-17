【W杯2026】“時速120キロ”堂安律のシュートスピードを体感 期間限定で東京・渋谷駅に巨大サイネージが出現
求人サイト「Indeed（インディード）」は15日から、「FIFA ワールドカップ 2026」北中米大会に出場する堂安律のシュートスピードを体感できる巨大サイネージを、東京・渋谷駅にて展開している。
【写真】「FIFA ワールドカップ 2026」堂安律ら日本代表スターティングメンバーの集合ショット
本広告は4月より全国で放送しているTVCM「堂安律は、ひとりじゃない。」と同様に、世界を舞台に活躍する堂安だけでなく、その裏側で支える人々にもスポットライトを当て、「誰かを支える仕事」や「支え合いながら前に進むこと」の価値を描いている。
6月8日より展開している兵庫・尼崎駅での広告に続き、今回新たに東京・渋谷、大阪・梅田へと展開エリアを拡大。東京・渋谷駅では、堂安の左足から放たれる時速120キロのシュートを体感できる巨大サイネージが登場し、目の前を駆け抜けるような迫力ある映像表現を通して、世界レベルのシュートスピードをリアルに感じられる内容となっている。
【期間・場所】
2026年6月15日〜6月21日
東京・渋谷(渋谷スクランブルスクエア アーバン・コア B2F、東急田園都市線渋谷駅 ハチ公広場出口(A8)周辺通路 B2F)
【写真】「FIFA ワールドカップ 2026」堂安律ら日本代表スターティングメンバーの集合ショット
本広告は4月より全国で放送しているTVCM「堂安律は、ひとりじゃない。」と同様に、世界を舞台に活躍する堂安だけでなく、その裏側で支える人々にもスポットライトを当て、「誰かを支える仕事」や「支え合いながら前に進むこと」の価値を描いている。
【期間・場所】
2026年6月15日〜6月21日
東京・渋谷(渋谷スクランブルスクエア アーバン・コア B2F、東急田園都市線渋谷駅 ハチ公広場出口(A8)周辺通路 B2F)