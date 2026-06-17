シンガーソングライターのナオト・インティライミ（46）の公式サイトが17日に更新され、20日の奈良公演から復活することを報告した。ナオトは今月13日の新潟公演を、開演約6時間前に延期し謝罪していた。

13日の新潟公演は、ナオトの体調不良のため開演約6時間前に延期となった。ナオトは5日、東京から全国ツアー「ナオト・インティライミ LIVE TOUR 2026」をスタートさせていた。

この日、公式は20日の奈良公演は予定通り行うと発表。「2026年6月13日（土）の新潟テルサ公演中止に際しましては、多くの皆様にご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを改めてお詫び申し上げます。その後、ナオト・インティライミ本人の体調は順調に回復に向かっており、下記公演について予定通り開催いたします」とし、「公演を楽しみにお待ちいただいております皆様には、ご心配をおかけいたしましたことを重ねてお詫び申し上げますとともに、温かいお言葉やご声援をいただきましたことに心より感謝申し上げます。ファンの皆様と会場でお会いできますことを、ナオト・インティライミならびにスタッフ一同、心より楽しみにしております」と呼びかけた。